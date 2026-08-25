¿Puede transmitirse el Alzheimer a través de transfusiones de sangre?

¿Podrían algunas proteínas relacionadas con el Alzheimer transmitirse a través de las transfusiones de sangre? Los investigadores consideran que existen indicios que justifican estudiarlo, aunque recalcan que actualmente no hay pruebas suficientes para afirmar que esto ocurra.

El Alzheimer es una enfermedad compleja en la que intervienen factores como la edad, la genética y el estilo de vida. Sin embargo, en los últimos años también ha ganado interés una hipótesis según la cual determinadas proteínas asociadas a la enfermedad podrían comportarse de una forma similar a las proteínas infecciosas.

El nuevo trabajo, elaborado por investigadores del University College de Londres y publicado en la revista The Lancet, revisa estudios anteriores que han encontrado indicios de que la proteína beta-amiloide podría transmitirse en determinadas circunstancias médicas.

Uno de los trabajos más importantes se publicó en 2023. Investigadores de Dinamarca y Suecia analizaron los historiales de más de un millón de personas y observaron que quienes habían recibido sangre de donantes que posteriormente desarrollaron hemorragias cerebrales tenían un mayor riesgo de sufrir este tipo de hemorragias años después.

Los autores de la nueva revisión plantean que una posible explicación sería la presencia en la sangre de pequeñas "semillas" de beta-amiloide, proteínas que podrían iniciar posteriormente la acumulación de depósitos en el cerebro.

Pero esto es, por ahora, una hipótesis. El estudio no demuestra que las transfusiones provoquen Alzheimer ni que la enfermedad pueda contagiarse de una persona a otra.

Por ello, por ahora no hay motivos para pensar que las transfusiones de sangre sean una vía habitual de transmisión del Alzheimer. Los propios investigadores reconocen que no pueden calcular cuál sería el riesgo real y que hacen falta más estudios para saber si existe una relación causal.