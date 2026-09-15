Una infección muy común podría estar relacionada con el cáncer colorrectal

Un nuevo análisis ha descubierto que alrededor del 22% de los casos de cáncer colorrectal en todo el mundo podrían estar asociados con Helicobacter pylori (H. pylori). Sin embargo, los investigadores advierten de que esto no demuestra que la bacteria sea la causa directa de estos tumores. Te contamos los detalles.

La H. pylori es una bacteria capaz de sobrevivir en el ambiente ácido del estómago. Se calcula que aproximadamente la mitad de la población mundial está infectada, y en muchos casos la persona ni siquiera presenta síntomas. La infección suele adquirirse durante la infancia.

El equipo de investigadores analizó los resultados de 43 estudios que reunían datos de casi 49 millones de personas. Al comparar a quienes habían estado expuestos a la bacteria con quienes no tenían evidencias de infección, observaron que los primeros presentaban aproximadamente 1,6 veces más probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal.

A partir de estos datos y de la prevalencia de H. pylori en distintas partes del mundo, los autores calcularon que hasta un 22% de los casos de cáncer de intestino podrían estar relacionados con la bacteria.

Pero esta cifra tiene una importante matización. Cuando los investigadores limitaron el análisis a 14 estudios considerados más adecuados para estudiar la evolución del riesgo a lo largo del tiempo, la estimación bajó hasta aproximadamente el 12%.

Por tanto, no significa que uno de cada cinco cánceres de intestino esté provocado por H. pylori. Se trata de una asociación y todavía no se ha demostrado que la infección sea responsable de estos tumores. Además, otros factores como la alimentación, el tabaquismo, la actividad física o las condiciones socioeconómicas podrían influir en los resultados.