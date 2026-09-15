Una pista sobre el TDAH podría estar oculta en los ojos, según un estudio

Los ojos podrían ofrecer una pista sobre cómo cambia nuestra atención de un momento a otro. Un nuevo estudio ha encontrado diferencias en las respuestas de las pupilas de algunos niños con TDAH mientras realizan tareas que requieren concentración.

La investigación, publicada en Scientific Reports, analizó datos de 50 niños de entre 10 y 12 años. 28 tenían TDAH de tipo combinado y 22 no presentaban ningún trastorno del neurodesarrollo.

Los participantes realizaron un juego de memoria en el que tenían que recordar la posición de puntos en una pantalla y después identificar si otro punto había aparecido antes. Repitieron la prueba 160 veces, mientras un dispositivo registraba el diámetro de sus pupilas hasta 1.000 veces por segundo.

Las pupilas no solo cambian con la luz. También pueden reaccionar al esfuerzo mental, la fatiga, la excitación o el nivel de concentración.

Por eso, los investigadores estudiaron cómo variaban las respuestas pupilares de un ensayo a otro. En los niños con TDAH que no tomaban medicación, esa variabilidad fue aproximadamente un 23% mayor que en el grupo de control.

Además, dentro de ese grupo, quienes presentaban una mayor variabilidad pupilar tendían a responder con menor precisión. Los investigadores creen que esto podría reflejar cambios en el nivel de atención.

A pesar de estos resultados, los investigadores insisten en que una mayor variabilidad de las pupilas no significa que un niño tenga TDAH. El estudio fue pequeño, utilizó datos ya existentes y se realizó en una situación controlada de laboratorio.

Por eso, el diagnóstico del TDAH sigue basándose en evaluaciones médicas, antecedentes personales y observación del comportamiento en diferentes situaciones.