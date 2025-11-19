Esta actriz de Hollywood es la mujer más bella del mundo según la proporción áurea

Un nuevo análisis facial basado en la proporción áurea ha revelado que Emma Stone es la mujer más bella del mundo. Según el estudio, la actriz alcanza un 94,72% de coincidencia con el número ideal 1,618, considerado durante siglos como el patrón de perfección estética.

El trabajo fue realizado por el cirujano estético londinense Julian De Silva, quien utilizó un sistema de mapeo computarizado para medir de forma precisa las proporciones del rostro. De acuerdo con sus resultados, Stone destaca especialmente por la forma y simetría de sus cejas, la nitidez de su línea mandibular y la armonía de sus labios, factores que la situaron claramente por encima del resto de candidatas. Según De Silva, no solo tiene rasgos individuales muy bien proporcionados, sino que todos ellos mantienen entre sí una relación muy equilibrada.

Emma Stone en el Festival de Venecia | Reuters

La clasificación también señala a otras mujeres con puntuaciones muy cercanas. Zendaya aparece como la segunda mujer más bella, con un 94,37%, gracias a la forma de sus ojos, sus labios y su frente. Le siguen Freida Pinto y Vanessa Kirby, cuyos rostros también se aproximan de manera notable al valor matemático de referencia.

Zendaya en la premiere de Challengers en Los Angeles | Getty

La proporción áurea, también conocida como Phi, es una relación numérica descrita por los antiguos griegos para representar la armonía perfecta entre dos medidas. Artistas y arquitectos del Renacimiento, incluido Leonardo da Vinci, la utilizaron para estudiar la belleza y el equilibrio del cuerpo humano. Aplicada al rostro, consiste en comparar distancias como la anchura y la longitud de la cara o la separación entre ojos, nariz y boca. Cuanto más se aproximan estas proporciones al número 1,618, mayor es la percepción de simetría y equilibrio.