Cuatro síntomas comunes que si no desaparecen podrían indicar cáncer

El cáncer es una de las principales causas de muerte en muchos lugares del mundo. Detectarlo a tiempo puede salvar muchas vidas. Por ello, debemos estar muy atentos a cualquier síntoma o cambio en nuestro cuerpo que nos llame la atención y consultar con nuestro médico.

En concreto, los síntomas dependerán del tipo de cáncer que tenga y de su ubicación en el cuerpo. Tal y como revela el medio Mirror, según Cancer Research UK, existen cuatro síntomas que podrían indicar cáncer si son persistentes y no desaparecen.

Llagas en la boca o en la lengua

Una úlcera que tarda más de tres semanas en curarse debe ser examinada por un profesional, ya que podría ser un signo de cáncer de boca o de orofaringe.

Según los expertos, "es común tener úlceras (pequeñas llagas) en la boca, especialmente después de haber estado enfermo. Sin embargo, suelen mejorar en unas dos semanas. Si una úlcera o una mancha roja o blanca no cicatriza después de tres semanas, debe consultar con su médico o dentista".

Tos

La tos es común con los resfriados y algunas otras afecciones de salud, pero una tos persistente puede ser un signo de cáncer.

Si la tos no desaparece en tres semanas, cambia o empeora, lo mejor es consultar con el médico. La tos persistente es uno de los síntomas más comunes del cáncer de pulmón.

Llagas en la piel

Según los expertos, "la piel se regenera muy rápidamente y la mayoría de los cortes o heridas sanan en una semana, aproximadamente. Si una mancha, verruga o llaga no cicatriza, aunque no duela, consulte a un médico".

Esto podría ser un síntoma de cáncer de piel, junto con cambios en la piel y la aparición de un lunar nuevo o cambios en uno ya existente.

Indigestión o acidez estomacal

"A veces puede sentir una ligera molestia o dolor en el centro del pecho durante o después de comer", explican desde Cancer Research. "Esto es más probable después de una comida abundante, grasosa o picante, o si ha consumido alcohol".

"Pero si sufre de acidez estomacal (reflujo ácido) o indigestión con frecuencia, o si es particularmente dolorosa, entonces debería consultar a su médico". Esto podría ser un síntoma de cánceres del tracto digestivo superior, como cáncer de esófago o de estómago.