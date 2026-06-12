Ni las embarazadas deben quedarse en casa ni los alimentos se envenenan: los mitos más extendidos sobre los eclipses

A medida que se acerca el eclipse solar total del próximo 12 de agosto, vuelven a aparecer algunos de los mitos más extendidos sobre este fenómeno. Entre ellos, la creencia de que las embarazadas no deben salir de casa o que los alimentos pueden contaminarse durante el eclipse. Sin embargo, la física y meteoróloga Mar Gómez recuerda que ninguna de estas afirmaciones tiene base científica.

También es falso que mirar al eclipse durante unos segundos sea completamente seguro. Aunque la exposición breve no provoca necesariamente una ceguera instantánea, observar el Sol sin protección homologada puede causar daños graves e incluso irreversibles en la retina. Por eso, los expertos insisten en utilizar siempre gafas certificadas con la norma ISO 12312-2:2015 durante todas las fases del eclipse, excepto durante los breves instantes de totalidad en las zonas donde esta pueda observarse.