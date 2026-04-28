Eclipse solar total en España: este 30 de abril podrás hacer un ensayo general para no perdértelo

Muchos aficionados de la astronomía esperan con ganas el próximo 12 de agosto. Ese día, España (además de otros lugares) podrá disfrutar del evento del siglo: un eclipse solar total. Sn embargo, lo que muchos no saben es que hay un día clave para prepararse con antelación: este 30 de abril.

El motivo por el que este día funciona como un auténtico ensayo general del eclipse es que el Sol estará prácticamente a la misma altura y seguirá una trayectoria muy similar a la que tendrá el día del fenómeno.

Esto significa que, si miras al cielo ese día alrededor de las 20:30 hora peninsular, podrás comprobar si desde tu casa, calle o barrio tendrás buena visibilidad cuando llegue el eclipse de agosto. Si ves el Sol sin obstáculos hacia el oeste, tendrás muchas posibilidades de disfrutar del evento sin necesidad de desplazarte.

¿Cómo hacer la prueba para saber si verás el eclipse?

El procedimiento es sencillo:

Sitúate en el lugar desde el que planeas observar el eclipse.

Mira hacia el oeste en el horario indicado.

Comprueba si el Sol es visible sin obstáculos.

Si puedes ver el Sol en ese momento, podrás verlo también durante el eclipse. Si no, ese punto no será adecuado. Es imprescindible utilizar gafas de eclipse homologadas para mirar directamente al sol, incluso durante esta prueba.

El eclipse se producirá al atardecer, con el Sol muy bajo en el horizonte, por lo que edificios, montañas o incluso árboles pueden arruinar la experiencia si tapan la vista.

Apunta este día en tu calendario ya que es la oportunidad perfecta para saber, con meses de antelación, si tendrás un asiento privilegiado para uno de los mayores espectáculos astronómicos de los próximos años.