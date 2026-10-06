Las mujeres sufren más dolor que los hombres en todas las etapas de la vida, según un estudio

Un reciente estudio acaba de revelar que las mujeres sufren dolor con mayor frecuencia que los hombres en todas las etapas de la vida y en todas las partes del cuerpo. Entre las razones se encuentran enfermedades que cursan con dolor y afectan especialmente a las mujeres, como la migraña menstrual, la endometriosis o la artritis reumatoide, patologías que además han sido tradicionalmente poco investigadas.

Para llevar a cabo la investigación, elaborada por científicos del Instituto de Salud Carlos III y de las universidades de Cádiz, Autónoma de Barcelona y Autónoma de Madrid, se analizaron datos recopilados entre 1990 y 2025 sobre dolor autoinformado en once zonas del cuerpo: cabeza, cara, cuello u hombro, tórax o pecho, estómago o abdomen, espalda, codo, mano o muñeca, cadera, rodilla y pie o tobillo. Para ello, participaron 6,1 millones de personas de entre 5 y 100 años procedentes de 118 países.

Los resultados muestran una mayor prevalencia de dolor entre las mujeres que entre los hombres en todos los puntos anatómicos estudiados y durante todas las etapas de la vida.

Además de las enfermedades, también están los factores sociales. Según Marta Miret, profesora del departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid e investigadora participante en el estudio, las mujeres "suelen asumir una doble carga laboral y familiar, y ejercer más los cuidados. En general, las mujeres sufren más dolor, tienen menos tiempo para atender ese malestar y se cronifica más".

Los dolores no son mayores conforme vamos envejeciendo, sino que depende de la zona afectada. Los investigadores observaron que en siete de las once zonas corporales analizadas alcanza un máximo durante la edad adulta media para disminuir posteriormente.

Los investigadores señalan el tabaquismo, la obesidad y una situación económica y social desfavorable entre los principales factores de riesgo relacionados con el dolor.