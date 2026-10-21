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El método 4-7-8 para dormir mejor: así es la técnica que puede ayudarte a conciliar el sueño

Se trata de una técnica de respiración lenta que puede favorecer la relajación y ayudar a reducir el estrés antes de acostarse.

Mujer con insomnio

Mujer con insomnio Freepik

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Rocío Lasheras
Rocío Lasheras
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A muchas personas les cuesta dormirse por la noche, incluso cuando tienen sueño y están cansadas. Dar vueltas en la cama sin conseguir descansar puede resultar frustrante y aumentar la preocupación por no dormir. Tal y como recoge el medio Mirror, para intentar evitarlo, la doctora Deborah Lee, médica de cabecera y experta en sueño, ha revelado una técnica de respiración que podría ayudar a relajarse antes de acostarse: el método 4-7-8.

Esta técnica se basa en controlar la respiración siguiendo tres tiempos: inhalar durante cuatro segundos, mantener el aire durante siete y exhalar lentamente durante ocho. El objetivo es ralentizar la respiración, reducir la tensión y apartar la atención de los pensamientos que pueden mantenernos despiertos.

Para practicarla, hay que seguir estos pasos:

  • Coloca la punta de la lengua detrás de los dientes superiores y expulsa el aire por la boca.
  • Cierra la boca e inspira por la nariz durante cuatro segundos.
  • Mantén la respiración durante siete segundos, sin forzarte.
  • Expulsa el aire por la boca durante ocho segundos.
  • Repítelo, siempre que te resulte cómodo.

La respiración lenta puede favorecer la relajación y ayudar a reducir el estrés antes de acostarse. Sin embargo, la evidencia científica específica sobre el método 4-7-8 para tratar el insomnio todavía es limitada, por lo que no garantiza quedarse dormido rápidamente.

Si mantener el aire provoca mareo o incomodidad, conviene interrumpir el ejercicio y volver a respirar con normalidad.

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