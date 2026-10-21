¿SUFRES DE INSOMNIO?
El método 4-7-8 para dormir mejor: así es la técnica que puede ayudarte a conciliar el sueño
Se trata de una técnica de respiración lenta que puede favorecer la relajación y ayudar a reducir el estrés antes de acostarse.
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A muchas personas les cuesta dormirse por la noche, incluso cuando tienen sueño y están cansadas. Dar vueltas en la cama sin conseguir descansar puede resultar frustrante y aumentar la preocupación por no dormir. Tal y como recoge el medio Mirror, para intentar evitarlo, la doctora Deborah Lee, médica de cabecera y experta en sueño, ha revelado una técnica de respiración que podría ayudar a relajarse antes de acostarse: el método 4-7-8.
Esta técnica se basa en controlar la respiración siguiendo tres tiempos: inhalar durante cuatro segundos, mantener el aire durante siete y exhalar lentamente durante ocho. El objetivo es ralentizar la respiración, reducir la tensión y apartar la atención de los pensamientos que pueden mantenernos despiertos.
Para practicarla, hay que seguir estos pasos:
- Coloca la punta de la lengua detrás de los dientes superiores y expulsa el aire por la boca.
- Cierra la boca e inspira por la nariz durante cuatro segundos.
- Mantén la respiración durante siete segundos, sin forzarte.
- Expulsa el aire por la boca durante ocho segundos.
- Repítelo, siempre que te resulte cómodo.
La respiración lenta puede favorecer la relajación y ayudar a reducir el estrés antes de acostarse. Sin embargo, la evidencia científica específica sobre el método 4-7-8 para tratar el insomnio todavía es limitada, por lo que no garantiza quedarse dormido rápidamente.
Si mantener el aire provoca mareo o incomodidad, conviene interrumpir el ejercicio y volver a respirar con normalidad.
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