El método 4-7-8 para dormir mejor: así es la técnica que puede ayudarte a conciliar el sueño

A muchas personas les cuesta dormirse por la noche, incluso cuando tienen sueño y están cansadas. Dar vueltas en la cama sin conseguir descansar puede resultar frustrante y aumentar la preocupación por no dormir. Tal y como recoge el medio Mirror, para intentar evitarlo, la doctora Deborah Lee, médica de cabecera y experta en sueño, ha revelado una técnica de respiración que podría ayudar a relajarse antes de acostarse: el método 4-7-8.

Esta técnica se basa en controlar la respiración siguiendo tres tiempos: inhalar durante cuatro segundos, mantener el aire durante siete y exhalar lentamente durante ocho. El objetivo es ralentizar la respiración, reducir la tensión y apartar la atención de los pensamientos que pueden mantenernos despiertos.

Para practicarla, hay que seguir estos pasos:

Coloca la punta de la lengua detrás de los dientes superiores y expulsa el aire por la boca.

Cierra la boca e inspira por la nariz durante cuatro segundos.

Mantén la respiración durante siete segundos, sin forzarte.

Expulsa el aire por la boca durante ocho segundos.

Repítelo, siempre que te resulte cómodo.

La respiración lenta puede favorecer la relajación y ayudar a reducir el estrés antes de acostarse. Sin embargo, la evidencia científica específica sobre el método 4-7-8 para tratar el insomnio todavía es limitada, por lo que no garantiza quedarse dormido rápidamente.

Si mantener el aire provoca mareo o incomodidad, conviene interrumpir el ejercicio y volver a respirar con normalidad.