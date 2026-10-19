Qué es una tuba, el fenómeno atmosférico que ha aparecido durante la DANA en Alicante: ¿es un tornado?

Este pasado fin de semana, una tuba apareció en el cielo de Alicante durante una tormenta, en pleno episodio de lluvias asociado a la DANA Adam. El fenómeno, dejó ver una columna en forma de cono que colgaba de una nube, aunque no llegó a tocar el suelo ni provocó daños.

Según el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, la formación se produjo alrededor de las 17:30 horas del sábado 17 de octubre, justo cuando comenzaba a desarrollarse una tormenta que descargó entre 40 y 42 litros por metro cuadrado en algunos puntos de la ciudad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) define una tuba como un vórtice de aire y vapor de agua condensado que cuelga de una nube de tipo convectivo. Su aspecto suele ser el de un cono o embudo que desciende desde la base de la nube, pero si no llega a contactar con la superficie, no se considera un tornado.

¿En qué se diferencia de una manga marina?

Aunque pueden tener un aspecto parecido, una tuba y una manga marina no son exactamente lo mismo. La tuba es la formación nubosa en forma de embudo; si un fenómeno de este tipo entra en contacto con la superficie del mar, puede dar lugar a una manga marina.

¿Podría volver a ocurrir? Lo cierto es que este fenómeno puede volver a formarse cuando se dan las condiciones atmosféricas adecuadas, especialmente en nubes de desarrollo vertical asociadas a tormentas. Sin embargo, no se puede predecir con exactitud dónde ni cuándo aparecerá.

Además, una tuba no implica necesariamente que vaya a formarse un tornado. Para que eso ocurra, el vórtice debe tocar tierra.