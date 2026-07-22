Cataluña estudiará cómo reacciona el cuerpo humano durante el eclipse solar en un proyecto pionero

¿El corazón late diferente?, ¿la respiración cambia?, ¿las emociones dejan huella en nuestro organismo?. Son algunas de las preguntas a las que este estudio impulsado por la Generalitat intentará buscar respuestas.

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, ha presentado este viernes en rueda de prensa el proyecto, bautizado como Solaris, que se enmarca en la iniciativa 'Cataluña mira al cielo'.

El análisis de la respuesta del cuerpo humano ante un fenómeno tan extraordinario como el eclipse solar total se llevará a cabo a partir de los datos anónimos recogidos por relojes inteligentes y otros dispositivos portables de las personas que lo presencien.

Petición de participación ciudadana

Montserrat ha animado a la ciudadanía a participar descargándose una aplicación que será accesible desde el portal del Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC).

Los datos que se recojan el 12 de agosto, además de dos días previos y posteriores, se enviarán para su análisis al Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR).

Entre los datos que se recopilarán, destacan la frecuencia cardíaca o la respiración antes, durante y después del eclipse, por lo que será necesario que los participantes cuenten con móviles o dispositivos capaces de registrar estos parámetros.

La Generalitat espera contar con, al menos, 5.000 participantes en este experimento, de las más de 50.000 personas que se calcula podrán ver el eclipse en la veintena de puntos de observación que se han identificado como los más adecuados en 18 municipios de Lleida, Tarragona y Terres de l'Ebre, aunque cualquiera puede apuntarse a la iniciativa, sin importar su ubicación.

"Se trata de un experimento masivo de ciencia ciudadana" la que cuenta con la participación activa de las personas en la investigación, como en esta ocasión-, ha destacado Montserrat, que ha puesto en valor que el 12 de agosto se producirá el primer eclipse solar total visible desde Cataluña en más de un siglo.

El efecto del eclipse en la naturaleza

Los estudios elaborados hasta ahora sobre cómo afecta un eclipse solar total a los animales han revelado que, por ejemplo, las aves dejan de cantar y vuelven a sus nidos y que algunos insectos interrumpen su comportamiento habitual.

Las flores también responden a este fenómeno astronómico y se cierran temporalmente.

Ahora, el estudio impulsado por la Generalitat pretende medir el cambio que produce en los humanos partiendo de la premisa de que las emociones alteran el organismo de las personas.

Uno de los interrogantes que se plantean será también qué pasa cuando miles de personas presencian un fenómeno como éste al mismo tiempo.

El Govern espera contar con unas primeras conclusiones del estudio a finales de septiembre.