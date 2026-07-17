SpaceX cancela el lanzamiento de Starship tres segundos antes del despegue: ¿Qué ha pasado?

El decimotercer vuelo de prueba de Starship, el megacohete de Elon Musk, no llegó al espacio cuando todo parecía listo para el despegue. La nave iba a despegar este jueves desde la base de Starbase, en Texas (Estados Unidos), pero el lanzamiento se canceló automáticamente apenas tres segundos antes de que el cohete abandonara la plataforma.

La prueba, prevista para las 17:45 hora local (00:45 de la madrugada del viernes en España), había superado con éxito todas las fases previas, incluido el encendido estático de los motores y el traslado del propulsor Super Heavy a la plataforma de lanzamiento.

Sin embargo, durante la secuencia final, cuatro de los 33 motores Raptor no llegaron a encenderse, lo que provocó que el sistema automático de seguridad detuviera el lanzamiento de inmediato. En la retransmisión en directo pudo verse cómo comenzaba el encendido de los motores antes de que el proceso se interrumpiera entre una gran nube de humo y vapor.

Poco después, Elon Musk confirmó en su cuenta de X que "algunos motores no arrancaron, lo que provocó una interrupción automática del lanzamiento". El empresario explicó que los equipos retirarán y sustituirán los motores afectados antes de volver a intentarlo.

Por el momento, SpaceX no ha anunciado una nueva fecha oficial para el lanzamiento, aunque Musk ha adelantado que el próximo intento podría producirse a principios de la próxima semana.

Aunque el lanzamiento no llegó a producirse, SpaceX tenía previstos varios objetivos clave para esta misión. Entre ellos, el reencendido de un motor Raptor en el espacio, una reentrada controlada de Starship y un amerizaje en el océano Índico.

La compañía también iba a probar nuevas mejoras en el escudo térmico del vehículo para avanzar hacia un sistema completamente reutilizable. Para ello, algunas de las losetas protectoras se habían colocado en nuevas zonas de la nave con el objetivo de recopilar datos durante el vuelo.

Además, Starship debía desplegar 20 satélites Starlink V3, una nueva generación diseñada para aumentar la capacidad y la velocidad de la red de internet satelital. Seis de ellos incorporaban cámaras destinadas a fotografiar el escudo térmico de la nave durante el vuelo y enviar las imágenes a los equipos de la misión para mejorar futuras inspecciones y aterrizajes.