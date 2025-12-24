Descubren en China un fósil de 150.000 años que podría cambiar nuestra historia

Científicos han dado un importante paso en el estudio de la evolución humana tras analizar restos fósiles de hace unos 150.000 años hallados en la provincia de Hebei, al norte de China. Estos huesos, pertenecientes a un homínido con gran capacidad craneal llamado Homo juluensis, habían sido controvertidos durante décadas por la dificultad de datarlos y clasificarlos entre las especies humanas conocidas.

Gracias a una técnica avanzada de datación basada en uranio, los expertos han podido situar estos fósiles en una franja de tiempo más precisa, entre hace unos 138.000 y 228.000 años. Esta nueva cronología coincide con la presencia de otro homínido famoso de la zona, el Homo longi, también conocido como "hombre dragón", lo que refuerza la idea de que varias poblaciones humanas distintas habitaron China al mismo tiempo.

El hallazgo es importante porque ofrece una imagen más compleja de cómo era la evolución humana en Asia hace decenas de miles de años. Según los investigadores, esta superposición temporal apoya la hipótesis de que homínidos con características diferentes convivieron y tal vez interactuaron en la misma región.

Aunque aún se desconoce exactamente cómo se relacionaban entre sí estas distintas poblaciones humanas, el estudio abre nuevas preguntas sobre la diversidad de nuestros antepasados y su movimiento por el planeta.

Este tipo de descubrimientos ayudan a reconstruir mejor la historia de la humanidad y a entender cómo especies distintas pudieron vivir y evolucionar cerca unas de otras en el pasado remoto.