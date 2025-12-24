¿Qué es el suplemento NAD+ y por qué retrasa el envejecimiento?

En los últimos años ha crecido el interés por un suplemento conocido como NAD+ o, más precisamente, por sus precursores como la nicotinamida ribósido (NR) y el mononucleótido de nicotinamida (NMN). Este compuesto es una coenzima que está presente en cada célula del cuerpo y juega un papel fundamental en la producción de energía y en procesos vitales como la reparación del ADN y el metabolismo celular.

Los niveles de NAD en el organismo tienden a disminuir con la edad, lo que ha despertado el interés por tratar de mantenerlos elevados para mejorar el bienestar general y la vitalidad. Por eso, muchas personas recurren a suplementos que contienen precursores de NAD, con la esperanza de aumentar la energía, mejorar la función cognitiva y apoyar un envejecimiento saludable.

Aunque algunos estudios y expertos sugieren que estos suplementos podrían ayudar a mantener procesos metabólicos importantes y dar más energía celular, la evidencia definitiva en humanos aún está en desarrollo. Se necesita más investigación científica para confirmar con certeza la eficacia real de estos productos en la salud diaria.

Además, especialistas recuerdan que los suplementos no sustituyen hábitos saludables como una buena alimentación, ejercicio regular o un sueño adecuado, y que siempre conviene consultar a un profesional de la salud antes de comenzar cualquier suplementación nueva.

El interés en el suplemento NAD+ refleja una tendencia más amplia en salud y bienestar, donde las personas buscan ayudas adicionales para mantener su energía y bienestar a medida que envejecen.