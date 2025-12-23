Qué es el adenovirus, la infección respiratoria que registra un aumento de casos

Tal y como revela el medio Mirror, los casos de adenovirus siguen aumentando en todo el mundo y, aunque la mayoría de los episodios son leves, los médicos insisten tanto a adultos como a niños a estar atentos a los signos y síntomas. Puede presentarse de forma similar a la COVID-19 o la gripe, ya que es habitual experimentar fiebre, dolor de garganta y estornudos frecuentes.

Esta enfermedad (infección de las vías respiratorias) se contagia de diversas formas, incluyendo el contacto personal cercano, como darse la mano, y a través del aire, como al toser y estornudar. Según los expertos, cualquier persona que presente alguno de los síntomas que se indican a continuación debe aislarse, ya que podrían ser signos de adenovirus o de otras enfermedades contagiosas.

Toser | iStock

Aunque no existe tratamiento como tal, descansar bien y beber mucho líquido ayudará. Algunos analgésicos también ayudan a aliviar los síntomas.

Lista completa de síntomas