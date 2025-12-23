laSextaLogotipo de laSexta laSexta
Qué es el adenovirus, la infección respiratoria que registra un aumento de casos

Se contagia de diversas formas, incluyendo el contacto personal cercano, como darse la mano, y a través del aire, como al toser y estornudar.

Rocío Lasheras
Tal y como revela el medio Mirror, los casos de adenovirus siguen aumentando en todo el mundo y, aunque la mayoría de los episodios son leves, los médicos insisten tanto a adultos como a niños a estar atentos a los signos y síntomas. Puede presentarse de forma similar a la COVID-19 o la gripe, ya que es habitual experimentar fiebre, dolor de garganta y estornudos frecuentes.

Esta enfermedad (infección de las vías respiratorias) se contagia de diversas formas, incluyendo el contacto personal cercano, como darse la mano, y a través del aire, como al toser y estornudar. Según los expertos, cualquier persona que presente alguno de los síntomas que se indican a continuación debe aislarse, ya que podrían ser signos de adenovirus o de otras enfermedades contagiosas.

Toser
Aunque no existe tratamiento como tal, descansar bien y beber mucho líquido ayudará. Algunos analgésicos también ayudan a aliviar los síntomas.

Lista completa de síntomas

  • Síntomas comunes del resfriado o de la gripe.
  • Fiebre.
  • Dolor de garganta.
  • Bronquitis aguda (inflamación de las vías respiratorias de los pulmones, a veces llamada "resfriado de pecho").
  • Neumonía (infección de los pulmones).
  • Conjuntivitis.
  • Gastroenteritis aguda (inflamación del estómago o los intestinos que causa diarrea, vómitos, náuseas y dolor de estómago).
  • Diarrea.
  • Vómitos.

