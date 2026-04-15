Alineación planetaria en abril de 2026: cuándo verla y cómo observarla desde España

Durante este mes de abril de 2026, tendrá lugar un fenómeno astronómico destacado: una alineación aparente de varios planetas visible en el cielo antes del amanecer. Este evento podrá observarse durante varios días consecutivos, con un momento de mayor intensidad en torno al 18 de abril.

Antes de nada, debemos tener claro que una alineación planetaria no quiere decir que los planetas estén alineados perfectamente en el espacio con respecto al Sol. Lo que ocurre es una coincidencia visual desde la Tierra.

Los protagonistas de este evento astronómico serán Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno, que aparecerán relativamente próximos en el cielo matutino durante la segunda mitad del mes. En concreto, entre el 16 y el 23 de abril, la posición de los planetas irá cambiando gradualmente, ofreciendo distintas oportunidades de observación.

Algunos días también podrían sumarse Venus o Júpiter.

Alineación planetaria | iStock

¿Se podrá ver desde España?

La alineación podrá observarse desde el hemisferio norte, incluida España, siempre que se den buenas condiciones de visibilidad.

Más que la ubicación exacta, lo importante será contar con un cielo despejado y observar justo antes del amanecer. En ese momento, los planetas estarán situados en zonas del cielo visibles durante un breve periodo. Mercurio y Marte serán los más fáciles de identificar a simple vista.

Este tipo de alineaciones se producen porque los planetas del Sistema Solar orbitan aproximadamente en el mismo plano. Esto hace que, desde la Tierra, puedan parecer alineados siguiendo una misma franja del cielo.