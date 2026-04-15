Un cometa que pasa cada 170.000 años vuelve en abril: cuándo y cómo verlo

Este mes de abril, el cometa C/2025 R3, un cuerpo celeste con una órbita extremadamente larga, volverá a ser visible desde la Tierra. Se trata de un cometa que no se veía desde la prehistoria. Te contamos los detalles.

Descubierto el 7 de octubre de 2025 en Hawái por el programa de investigación Pan-STARRS, este cometa completa una vuelta alrededor del Sol aproximadamente cada 170.000 años. Esto convierte su aparición en un evento excepcional.

Actualmente, el cometa se encuentra atravesando la constelación de Pegaso y aparece en la parte baja del cielo oriental unos 90 minutos antes del amanecer. Alcanzará su punto de máxima aproximación a la Tierra el próximo 27 de abril, cuando pasará a unos 70 millones de kilómetros. Sin embargo, en lugares como Cataluña ya se ha dejado ver.

Cometa C/2025 R3 en Cataluña | EFE

El cometa será observable desde el hemisferio norte, por lo que los cielos de España ofrecen buenas condiciones para su observación. Sin embargo, los expertos advierten de que no será especialmente brillante, por lo que no destacará fácilmente en entornos urbanos.

Para aumentar las probabilidades de verlo, recomiendan alejarse de la contaminación lumínica, buscar un horizonte despejado hacia el este, utilizar prismáticos o un telescopio pequeño y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20-30 minutos.

Además, el mejor momento para verlo será justo antes del amanecer.

Días clave

Aunque el fenómeno puede verse varios días, hay fechas más favorables: