Qué es el plastic eating: la peligrosa práctica de comer con un plástico en la boca y escupir la comida

La última tendencia en hacerse viral en redes es el llamado "plastic eating", una práctica que consiste en envolver alimentos en plástico, masticarlos sin ingerirlos y escupirlos después. Esta se presenta como un "truco" para engañar al cerebro, disfrutar del acto de comer y reducir la ansiedad sin consumir calorías. Sin embargo, la realidad es mucho más distinta.

Expertos en nutrición y salud mental advierten de que esta práctica no solo carece de base científica, sino que puede resultar peligrosa. Masticar alimentos envueltos en plástico no permite percibir correctamente el sabor y puede implicar la ingesta accidental de microplásticos o sustancias tóxicas. Además, existe riesgo de asfixia si se realiza de forma inadecuada.

Y no solo eso. El plastic eating puede favorecer trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia. Simula una ingesta que en realidad no se produce, alimentando el miedo a las calorías y provocando una relación con la comida basada en la culpa.

El experto viral en redes conocido como Farmacéutico Fernández ha alertado recientemente sobre esta tendencia en un vídeo publicado en TikTok. Aunque señala que por ahora no parece masiva, advierte de su potencial impacto: "No sé hasta qué punto esto puede considerarse una tendencia viral, pero sí he visto algunos vídeos de personas recomendando cubrir la comida con plástico para masticarla, 'saborearla' y luego escupirla sin llegar a ingerirla. Por suerte, de momento parece algo bastante puntual".

Aun así, insiste en que es una práctica preocupante porque "normaliza una relación profundamente disfuncional con la comida, puede favorecer o agravar un trastorno de la conducta alimentaria y transmite la idea de que comer debe ir acompañado de culpa o compensación".

Y añade que más allá de lo psicológico, introducir plástico en la boca junto con alimentos "no parece precisamente una idea brillante".

El plastic eating es otro ejemplo de cómo prácticas poco saludables se hacen pasar por "trucos" en redes sociales y, al compartirse, acaban pareciendo normales.