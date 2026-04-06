Artemis II muestra las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna mientras la tripulación confirma su primer avistamiento

La misión Artemis II sigue dejando hitos históricos incluso antes de su momento clave. La NASA ha publicado una de las primeras imágenes captadas por humanos de la cara oculta de la Luna, mientras que la tripulación ha confirmado que ya ha podido observarla directamente desde la nave.

La fotografía, tomada durante la aproximación, muestra una perspectiva inusual del satélite, con el Polo Sur orientado hacia arriba y una visión casi completa de la cuenca Oriental, una de las formaciones geológicas más grandes y menos observadas de la Luna.

Fotografía de la de la cara oculta de la Luna captada por la tripulación de la misión Artemis II | NASA

"Absolutamente espectacular"

En paralelo, los astronautas han relatado sus primeras impresiones en una entrevista desde el espacio, en la que describieron la experiencia como algo completamente distinto a observar la Luna desde la Tierra.

"Fue absolutamente espectacular, hay algo que te dice que no es la Luna que estás acostumbrado a ver", explicó la astronauta Christina Koch, tras el primer avistamiento del hemisferio oculto.

Vista de la Luna por la misión Artemis II | EFE

La tripulación, formada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, ha destacado además el impacto emocional de observar simultáneamente la Tierra y la Luna desde el espacio profundo.

Preparados para el momento clave

Este primer vistazo y las imágenes difundidas forman parte de los preparativos para el sobrevuelo lunar previsto este lunes, cuando la nave Orion pasará por la cara oculta durante varias horas.

Durante ese periodo, los astronautas realizarán una campaña intensiva de fotografía y análisis de la superficie, centrada en regiones como la cuenca Oriental. La operación incluirá también un apagón de comunicaciones de unos 40 minutos al quedar la nave fuera del alcance directo de la Tierra.

Aunque la misión no contempla el alunizaje, Artemis II se convertirá en la primera misión tripulada en sobrevolar la cara oculta de la Luna en más de medio siglo.

Tras completar esta fase, la nave iniciará su regreso a la Tierra, con amerizaje previsto frente a la costa de San Diego al término de una misión de unos diez días.