Día Mundial de la Cuántica: qué es y en qué punto está actualmente

Hoy, 14 de abril, se celebra el Día Mundial de la Cuántica, una iniciativa que nació en 2021 impulsada por científicos y divulgadores para acercarla al público general. La fecha no es casualidad: en formato anglosajón, 4/14 recuerda a 4,14, las primeras cifras de la constante de Planck, un número clave que introdujo Max Planck y que marca el inicio de la Mecánica cuántica.

Pero, ¿qué es exactamente la cuántica? Explicado de manera fácil, se trata de la forma en la que funciona el mundo cuando miramos cosas muy pequeñas, como los átomos. Y aquí es donde todo se vuelve raro: en ese nivel, las cosas no se comportan como esperamos. Por ejemplo, una partícula puede estar en varios estados a la vez hasta que la observamos.

Aunque parezca algo lejano, la cuántica ya forma parte de nuestra vida. Tecnologías como los móviles, los láseres o las resonancias magnéticas existen gracias a estos principios. Es lo que se conoce como la primera revolución cuántica, que ocurrió en el siglo pasado.

Ahora todo el mundo habla de la computación cuántica, la gran promesa actual. Tal y como revela el medio The Conversation, la idea es crear ordenadores capaces de resolver problemas muy complejos de una forma distinta a los actuales. Se habla mucho de la llamada "ventaja cuántica", pero la realidad es que todavía estamos lejos de verla en aplicaciones útiles. Las máquinas que existen hoy son pequeñas, cometen muchos errores y, en muchos casos, los ordenadores normales siguen compitiendo bastante bien.

Eso no significa que no tenga futuro. Hay campos, como la química o el estudio de materiales, donde podría ser clave. También podría afectar a la seguridad digital, ya que algoritmos como el de Peter Shor podrían romper sistemas de cifrado actuales, aunque todavía falta mucho para eso.

En resumen, la cuántica ha cambiado el mundo sin que nos demos cuenta y podría volver a hacerlo. Y aunque el potencial es enorme, aún estamos en una fase muy inicial.