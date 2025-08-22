Consejos para evitar marearte al viajar en coche

Si eres de los que se marean al ir en coche, sabes lo incómodo que puede ser. Afortunadamente, hay formas sencillas de prevenirlo y hacer que el trayecto sea mucho más llevadero.

Antes de salir, come algo ligero. No es buena idea subirte al coche con el estómago vacío, pero tampoco después de una comida muy pesada o grasa. Evita el alcohol y la cafeína, y procura dormir bien la noche anterior: el cansancio puede agravar el mareo.

Durante el viaje, elige bien dónde te sientas. Lo ideal es ir en el asiento delantero y mirar siempre hacia adelante, fijando la vista en el horizonte. Leer, mirar el móvil o agachar la cabeza puede empeorar la sensación de vértigo.

La ventilación también es clave. Asegúrate de que entre aire fresco, ya sea abriendo un poco la ventana o usando el aire acondicionado. Evita olores intensos como colonias fuertes o comida dentro del vehículo.

Mantén la cabeza lo más estable posible, apoyada en el respaldo, y trata de minimizar los movimientos bruscos. Si el trayecto es largo, haz paradas frecuentes para estirar las piernas y respirar aire limpio. Y si necesitas una ayuda extra, los chicles de jengibre o los caramelos de menta pueden ser un buen aliado.