Tan solo unos minutos de actividad diaria pueden acelerar el metabolismo, según un estudio

¿Te cuesta hacer ejercicio a diario y, además, eres de los que piensa que se necesita un buen entrenamiento para obtener resultados, perder peso...? Pues estás equivocado. Y es que un nuevo estudio ha revelado que tan solo unos minutos de actividad diaria (no implica necesariamente que sea deporte) pueden acelerar el metabolismo. ¿Quieres saber cuántos? Te contamos los detalles.

La investigación, incluyó a 64 adultos, de entre 40 y 65 años, que no tenían ningún tipo de diabetes tratada médicamente ni problemas cardiovasculares, pero que tenían múltiples factores de riesgo. Por ejemplo, pasaban más de diez horas al día sentados.

La mitad de los participantes redujeron su tiempo de sedentarismo en al menos 30 minutos al día.

Andar al aire libre | Freepik

"Nuestros resultados sugieren que reducir el comportamiento sedentario y aumentar incluso la actividad física diaria ligera (por ejemplo, ponerse de pie para una llamada telefónica o realizar caminatas cortas) puede favorecer la salud metabólica y potencialmente ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con el estilo de vida en grupos de riesgo", afirma el autor principal del estudio, Taru Garthwaite.

Los hallazgos sugieren que incluso sin entrenamiento físico intencional, las personas con estilos de vida sedentarios pueden mejorar las funciones internas de su cuerpo.

Y aún es más. Estudios recientes sugieren que añadir tan solo cinco minutos de ejercicio al día puede reducir la presión arterial, mejorar la salud mental y beneficiar al cerebro. Y aunque esto no compensa por completo las horas que pasamos sentados, cada pequeño paso cuenta.