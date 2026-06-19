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Cómo sería vivir en Marte de verdad
El planeta rojo no es el destino de aventura que pintan las películas. La realidad es un escenario hostil de supervivencia pura, que exige tecnología extrema y cero margen de error.
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Llegar a Marte no es rápido, toma unos siete meses en una nave diminuta. Al aterrizar, no hay aire que respirar: la atmósfera es casi pura de dióxido de carbono, y la presión es tan baja que el cuerpo humano no resistiría sin traje espacial.
El hogar sería una cúpula blindada o un refugio subterráneo, para protegerse de las bajas temperaturas de hasta -80ºC y la radiación cósmica. La comida dependería de cultivos hidropónicos, ya que el suelo de Marte es tóxico. Y con una gravedad equivalente a solo un tercio de la terrestre, el cuerpo se debilita rápidamente sin ejercicio constante.
Vivir en Marte sería una experiencia extrema y claustrofóbica, donde un solo fallo técnico podría costar la vida.
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