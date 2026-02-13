Cómo sería vivir en Marte según la NASA

Marte, también llamado el planeta rojo, es uno de los planetas más alejados del Sol y el segundo más pequeño del Sistema Solar después de Mercurio.

Se trata de un planeta con condiciones muy distintas a las del planeta Tierra, por lo que vivir allí sería una experiencia completamente diferente.

En primer lugar, en el planeta Marte, la atmósfera es diferente a la de la Tierra es mucho más fina y además no tiene oxígeno como la nuestra, por lo que la supervivencia humana sería imposible sin la necesidad de utilizar un traje espacial o vivir en un hábitat presurizado y diseñado para mantener en óptimas condiciones nuestras constantes vitales. Además, se añade que la temperatura es extrema ya que son muy bajas, llegando incluso a estar 65 grados bajo cero de media.

Marte | Sinc

Marte es un territorio hostil, además de la radiación cósmica a la que un ser humano tendría que hacer frente debido a que tampoco existe un campo magnético que nos proteja. Por otro lado, deberíamos soportar numerosas tormentas de polvo.

En cuanto a la gravedad, esta también difiere a la terrestre, es solo un tercio de la que tiene la Tierra, lo que acabaría afectando irremediablemente a nuestros músculos y huesos a largo plazo.

Para poder vivir en Marte habría que llevar desde la propia Tierra diferentes recursos ya que es un hábitat adverso, como hemos dicho dependeríamos de trajes o hábitats que proporcionaran oxígeno, habría que llevar agua e ir reciclándola y también habría que cultivar los alimentos a través de invernaderos creados y con alimentos exportados de nuestro propio planeta.

Finalmente, vivir en un territorio tan desfavorable haría que la rutina fuera limitada, además de que los seres humanos allí se enfrentarían también al aislamiento ya que la comunicación con la Tierra también se vería afectada.