El cometa del tamaño del asteroide que acabó con los dinosaurios está a punto de acercarse a la Tierra

Aunque mide unos 10 kilómetros de diámetro, un tamaño comparable al del asteroide relacionado con la extinción de los dinosaurios, el cometa 10P/Tempel 2 no supone ningún peligro para nuestro planeta. Sin embargo, estos días ofrece una de las mejores oportunidades para empezar a observarlo. Te contamos los detalles.

10P/Tempel 2 fue descubierto en 1873 por el astrónomo alemán Wilhelm Tempel. Y aunque su máxima aproximación a la Tierra no llegará hasta el 3 de agosto, los astrónomos señalan que entre el 10 y el 16 de julio se producen los primeros intentos de observación.

El motivo es la Luna nueva, que deja el cielo mucho más oscuro y facilita localizar objetos tenues como este cometa, especialmente con prismáticos, pequeños telescopios o cámaras astronómicas.

A pesar de sus dimensiones (10 kilómetros de diámetro), su órbita no representa ningún riesgo. El 2 de agosto alcanzará el perihelio, el punto más cercano al Sol, y un día después, el 3 de agosto, pasará a unos 62 millones de kilómetros de la Tierra, una distancia completamente segura.

Su brillo irá aumentando progresivamente hasta principios de agosto, cuando podría alcanzar una magnitud cercana a 7, suficiente para ser visible con prismáticos en cielos oscuros o con un telescopio de pequeño tamaño.

10P/Tempel 2 pertenece a la familia de cometas de Júpiter y completa una órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 5,37 años. Sin embargo, la geometría de su órbita hace que algunas apariciones sean mucho más fáciles de observar que otras.

La de 2026 es una de las más interesantes de los últimos años, ya que permitirá seguir su evolución durante varias semanas y estudiar cómo cambian estos cuerpos helados a medida que el calor del Sol libera hielo y gas de su superficie.