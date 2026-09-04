Ozempic no solo adelgaza: también podría frenar el envejecimiento, según un estudio en ratones

El Ozempic, cuyo principio activo es la semaglutida, vuelve a ser noticia y no por su eficacia a la hora de perder peso. Un nuevo estudio, publicado en Nature, ha descubierto que este fármaco podría ralentizar algunos procesos asociados al envejecimiento en ratones.

Los científicos administraron semaglutida durante tres meses a ratones hembra de 20 meses, una edad avanzada para estos animales. Frente a los que no recibieron el tratamiento, los ratones tratados mostraron mejoras en la función muscular y cognitiva, además de una menor presencia de algunos cambios relacionados con el envejecimiento, como la inflamación.

Y no solo eso. Los animales que recibieron semaglutida hasta el final de su vida vivieron de media casi 100 días más que los del grupo sin tratamiento.

Los investigadores quisieron comprobar si estos resultados podían explicarse simplemente porque la semaglutida reduce el apetito. Para ello, compararon a los ratones tratados con otros sometidos a una restricción calórica del 24%.

Aunque ambos grupos presentaron numerosos cambios similares, también hubo diferencias. Los animales tratados con semaglutida obtuvieron mejores resultados en algunas pruebas de memoria y comportamiento, mientras que su tasa metabólica apenas cambió, a diferencia de lo observado con la restricción calórica.

Esto lleva a los autores a plantear que los fármacos GLP-1 podrían tener efectos biológicos relacionados con el envejecimiento que no dependan únicamente de comer menos.

Eso sí, el estudio se ha realizado en ratones y no demuestra que la semaglutida alargue la vida humana. Serán necesarios nuevos estudios para comprobar si estos efectos pueden trasladarse a las personas.