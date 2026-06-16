La ciencia explica por qué Galicia será uno de los mejores lugares para ver el eclipse solar total de 2026

El próximo 12 de agosto de 2026, España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más importantes de las últimas décadas. Por primera vez en más de un siglo, un eclipse solar total atravesará la Península Ibérica, permitiendo contemplar cómo la Luna cubre completamente el Sol durante unos minutos. Sin embargo, no todos los lugares ofrecerán las mismas condiciones para disfrutar del fenómeno.

Según explican los expertos, Galicia parte con ventaja frente a otras regiones por varios motivos. El primero tiene que ver con la geometría del eclipse. Al producirse durante las últimas horas de la tarde, el Sol se encontrará relativamente bajo sobre el horizonte, por lo que disponer de una vista despejada hacia el oeste será fundamental. En este sentido, la costa gallega ofrece un escenario privilegiado gracias a sus amplias panorámicas sobre el océano Atlántico.

A ello se suma que Galicia será una de las primeras comunidades por las que pasará la franja de totalidad, la zona desde la que podrá observarse el eclipse completo. Lugares elevados y orientados hacia el mar, como el entorno del Monte de San Pedro, en A Coruña, permitirán contemplar el fenómeno con pocos obstáculos visuales y con el océano como telón de fondo.

En TecnoXplora hemos participado en un viaje organizado por Civitatis, con la colaboración de Iberia, durante el que se visitaron distintos puntos de Santiago de Compostela y A Coruña que podrían convertirse en algunos de los lugares más demandados para seguir el eclipse. De hecho, la compañía turística ha puesto en marcha excursiones específicas para observar el fenómeno desde Galicia, además de otras propuestas en destinos como Madrid o Dénia.

Más allá del eclipse, habrá más para los aficionados al cielo nocturno. Y es que quienes viajen para contemplar el eclipse también podrán disfrutar de las Perseidas, la lluvia de estrellas más famosa del año, que alcanzarán su máximo de actividad.

Si la meteorología acompaña, Galicia podría convertirse en uno de los mejores escenarios de Europa para contemplar un fenómeno que millones de personas llevan años esperando.