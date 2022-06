La cantidad de agua que debes beber al día según la ciencia

Cuando nos preguntamos cuánta agua debemos beber al día, lo recomendado por casi todos expertos siempre ha sido alrededor de 2 litros de agua. No obstante, la respuesta no es tan sencilla como parece ya que es muy difícil saber con exactitud cuánta agua necesita realmente nuestro cuerpo, ya que cada cuerpo es distinto. Es esencial mantener un correcto equilibrio de hidratación, algo que no solo dependerá de lo que bebas ya que muchos alimentos también contienen una gran cantidad de agua.

Alimentos como la carne, el pescado, las frutas y las verduras, y como no, el melón o la sandía, tienen una gran cantidad de agua que hay que tener en cuenta al final del día. Además, bebidas como el café, las infusiones y los zumos también contribuyen a una buena hidratación.

Por lo tanto, todo lo que ingieras a lo largo de la jornada contará en el cálculo final del agua que realmente consumes. Es importante que prestes una mayor atención a lo que bebes sobre todo cuando hagas deporte. Si no tomas suficiente agua después del ejercicio, puedes deshidratarte.

El cuerpo es muy sabio y sabe cuánta agua necesita, y como hemos dicho anteriormente, dependerá realmente de cada cuerpo, por lo que no hay una cantidad exacta de cuánta agua debes beber. La hidratación es un sistema que se autorregula.

Sin embargo, y aunque todo suma, el indicador de los 2 litros que nos vienen recomendado desde hace años, tiene una razón de ser ya que, además de hidratarte, también ayuda a mejorar tu metabolismo según un estudio realizado por la Facultad de Medicina de Charité.

Así ayuda el agua a nuestro metabolismo

El estudio habla de la termogénesis inducida por el agua, la termogénesis es la capacidad de nuestro organismo de generar calor a través de reacciones en el metabolismo. El estudio publicado por los investigadores señala que beber 2 litros de agua al día aumentaría el gasto energético en aproximadamente 400 kJ. Es decir, unas 96 calorías.

Para llevar a cabo el estudio, utilizaron a 14 personas en su peso normal (7 hombres y 7 mujeres) y estudiaron el efecto de beber 500 ml de agua sobre el gasto de energía y las tasas de oxidación del sustrato mediante el uso de calorimetría indirecta de toda la habitación. El efecto del consumo de agua sobre el metabolismo del tejido adiposo se evaluó con la técnica de microdiálisis.

Beber 500 ml de agua aumentó la tasa metabólica en un 30 %. En conclusión, no hay una cifra exacta de agua que se deba beber, tu propio cuerpo te dictará el agua que debes consumir.

