La explicación científica detrás de que una cuchara apoyada en una olla evite que se salga el agua

Existe un truco culinario que consiste en poner una cuchara de madera a lo largo de la olla en la que se está cociendo algún alimento, como por ejemplo, pasta, para que el agua no se desborde. Es un método que se ha ido heredando a lo largo de generaciones pero que también es muy fácil encontrarlo en Internet. Es muy popular, entre otras cosas, porque funciona.

Pero ¿por qué algo tan simple como colocar una cuchara de madera sobre la olla puede evitar el desbordamiento de agua? Aunque parezca que se trata de algo mágico, en realidad tiene una razón científica que explica a la perfección la efectividad de este remedio, y es que la madera actúa como aislante.

Según explica la ingeniera biomédica Michelle Dickson en la revista Simplemost, la madera con la que están hechas estas cucharas, no conducen bien el calor. Cuando el almidón que cubre la pasta se disuelve en el agua al calentarse, se transforma en pequeñas moléculas que dan lugar a la característica espuma que comienza a subir.

Si no la removemos o bajamos la temperatura de los fuegos, ese vapor de agua no tiene forma de escapar y se va acumulando hasta que esas burbujas de espuma estallan, provocando que acabe todo desbordado. Pero si ponemos una cuchara de madera atravesando la olla, esto no ocurrirá, ya que cuando el almidón entra en contacto con la madera, se libera el vapor acumulado. A medida que la superficie se vuelve a calentar, se vuelve a repetir el mismo ciclo.

En resumidas cuentas, la cuchara de madera hace estallar la tensión que hay en la superficie. Y debido a que es un buen aislante, ayuda a mantener la espuma a raya.

