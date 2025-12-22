¿Qué es el metano y por qué preocupa a los científicos?

El metano es una gas considerado como el hidrocarburo más simple, es inflamable, incoloro, e inodoro y principal componente del gas natural además de ser uno de los que provoca el famoso efecto invernadero. De forma natural podemos encontrarlo en pantano o volcanes y también surgen cuando la materia orgánica entra en descomposición.

Este gas, debido a la mano de los humanos, ha aumentado su concentración considerablemente debido a la ganadería industrial, prácticas agrícolas, vertederos y otros usos.

Termómetro | Freepik

Preocupa sobre todo su efecto en el calentamiento global ya que atrapa más el calor en la atmósfera. Lo que provoca como hemos señalado al principio el famoso efecto invernadero. Por este motivo preocupa principalmente a los científicos que tratan de mitigar sus efectos para frenar el calentamiento global y la principal forma es reduciendo sus emisiones lo más pronto posible.

Ajustar políticas ganaderas y agrícolas y reducir su emisión en la industria parecen claves para frenar su expansión a la atmósfera.