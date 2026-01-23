La ciencia revela qué banda tiene las canciones más pegadizas de la historia

Hay melodías que una vez las escuchas, no paran de repetirse y repetirse en tu cabeza, al menos durante un rato. Hasta que por fin tu cerebro las apaga, a través de algún tipo de distracción, solo hasta que las vuelvas a escuchar. Es un curioso fenómeno que los científicos han llamado earworms o "gusanos auditivos". Estos gusanos auditivos suelen ser partes de la canción o fragmentos cortos que no paran de repetirse en bucle y aunque puede ser molesto a veces incluso pueden llegar a mejorar el ánimo de la persona que lo sufre.

Un estudio de la Universidad de St. Andrews, en Escocia, asegura haber encontrado por qué se producen. El estudio analizó miles de canción y elaboraron una especie de fórmula que media por qué una canción se volvía pegadiza e imposible de olvidar, así que estudiaron la combinación del ritmo, la repetición la sorpresa y la fuerza melódica.

Llegaron a la conclusión de que el ritmo tiene un papel igual de decisivo o más que la propia melodía ya que si se eliminaran las notas, las canciones más pegadizas siguen siendo reconocibles solo por su patrón rítmico. Tras aplicar este descubrimiento a grandes éxitos musicales del siglo XX, hay una banda que destacó sobre todas a la hora de que su repertorio sea más recordado ocupando tres puestos de los diez primeros en el ranking mundial de las canciones más recordadas. Se trata de la banda de rock: Queen.

Queen celebran cincuenta años de su exitosa canción Bohemian Rhapsody | Reuters

Temas como We Will Rock You, We Are The Champions y Bohemian Rhapsody reúnen la fórmula perfecta: ritmo inconfundible, dramatismo, emoción y arreglos adelantados a su tiempo.

Queen es una banda que lanzó discos de estudios desde 1970 hasta 1995, tras la muerte de su vocalista Freddie Mercury en el 91 y lanzar su último disco póstumo con su voz, la banda no ha vuelvo a lanzar temas realmente nuevos sin su cantante. No obstante, sus creaciones durante esos años han servido para que se hayan vuelto inolvidables incluso décadas después de haber sido creadas.