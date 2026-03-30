Todo lo que debes saber sobre Artemis II, la misión que va a llevar a los humanos a la Luna: fecha y cómo verlo en directo

Más de medio siglo después del programa Apolo, la humanidad está a punto de regresar a la Luna. Si no hay contratiempos, la misión Artemis II de la NASA despegará el próximo 1 de abril, marcando un hito histórico en la exploración espacial.

La ventana de lanzamiento se abrirá a las 18:24 (hora de Florida), lo que en España equivale a las 00:24 del 2 de abril. En caso de aplazamiento, existen oportunidades alternativas en los días siguientes, algo habitual en este tipo de misiones por factores técnicos o meteorológicos.

Una misión sin alunizaje

A diferencia de las misiones Apolo, Artemis II no aterrizará en la Luna. Su objetivo es probar todos los sistemas necesarios para futuros viajes tripulados al satélite.

El vuelo durará unos 10 días y recorrerá más de un millón de kilómetros, llevando a los astronautas incluso más allá de la cara oculta lunar. Será la primera misión tripulada en viajar tan lejos desde 1972.

El protagonista tecnológico será el cohete SLS (Space Launch System) junto con la nave Orion, diseñada para transportar humanos al espacio profundo y traerlos de vuelta con seguridad.

La tripulación está formada por cuatro perfiles clave, en una misión que también simboliza diversidad e internacionalización:

Reid Wiseman (comandante).

Victor Glover (piloto).

Christina Koch (especialista de misión).

Jeremy Hansen (especialista de misión, Agencia Espacial Canadiense).

Astronautas de la misión Artemis II. De izquierda a derecha: Jeremy Hansen, Christina Koch, Reid Wiseman y Victor Glover | NASA

Entre los hitos, Glover será el primer afroamericano en viajar a la Luna, Koch la primera mujer en hacerlo y Hansen el primer no estadounidense en ir más allá de la órbita terrestre baja.

¿Por qué están en cuarentena antes del lanzamiento?

Días antes del despegue, la tripulación entra en un periodo de aislamiento conocido como "programa de estabilización de la salud".

El objetivo es claro: evitar cualquier infección o enfermedad que pueda comprometer la misión. En el espacio, incluso un resfriado puede convertirse en un problema serio, ya que la asistencia médica es muy limitada.

Una misión con tecnología española

Aunque la misión está liderada por la NASA, España juega un papel importante.

Una de las piezas fundamentales de la nave Orion se ha desarrollado en nuestro país: la Unidad de Control Térmico, fabricada por Airbus en Madrid. Este sistema actúa como el "cerebro" que regula la temperatura, el aire y el agua dentro de la nave, siendo esencial para mantener con vida a la tripulación.

Y no solo eso: la Universidad de Sevilla será una de las estaciones de seguimiento de la misión, monitorizando la trayectoria de la nave en tiempo real junto a la empresa Integrasys.

Artemis II es solo el principio. Si la misión tiene éxito, abrirá la puerta a futuras fases del programa Artemis, cuyo objetivo final es volver a llevar humanos a la superficie lunar y establecer una presencia sostenible en los próximos años.

No será el regreso definitivo a la Luna, pero sí el ensayo general más importante en décadas. Y esta vez, la mirada no está solo puesta en el satélite, sino también en Marte.

Dónde ver en directo el lanzamiento de Artemis II

La misión contará con una cobertura en directo muy completa por parte de la NASA, que permitirá seguir cada fase del vuelo en tiempo real.

El lanzamiento podrá verse principalmente a través de:

NASA+, la plataforma oficial gratuita de la agencia.

El canal de YouTube de la NASA.

de la NASA. La señal de NASA TV y sus redes sociales.

La retransmisión comenzará horas antes del despegue, con imágenes desde el Centro Espacial Kennedy, entrevistas, comentarios de expertos y seguimiento de la tripulación. En horario español, la cobertura arrancará aproximadamente sobre las 22:45 del 1 de abril, antes de la apertura de la ventana de lanzamiento a las 00:24 del 2 de abril.

Durante la misión, la NASA también ofrecerá actualizaciones diarias desde la nave Orion, seguimiento en tiempo real de la trayectoria e imágenes desde el espacio cuando sea posible.

Además, los usuarios podrán seguir el recorrido de la nave mediante herramientas interactivas online que muestran su posición entre la Tierra y la Luna.