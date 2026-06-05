El simple cambio en tu estilo de vida que podría reducir el riesgo de demencia en un 16%

Dejar de fumar no solo beneficia a los pulmones y al corazón. Una nueva investigación ha encontrado que también puede proteger al cerebro frente a la demencia. El estudio, basado en datos de más de 32.000 adultos seguidos durante más de 25 años en Estados Unidos, concluye que quienes dejaron de fumar tuvieron un 16% menos de riesgo de desarrollar demencia en comparación con los fumadores que mantuvieron el hábito.

Los resultados muestran además que las personas que abandonaron el tabaco llegaron a presentar un riesgo de demencia muy similar al de quienes nunca habían fumado. Los investigadores también observaron que su deterioro cognitivo fue más lento con el paso de los años, especialmente entre aquellos que consiguieron mantener estable su peso corporal.

Sin embargo, el estudio identifica un factor clave: el aumento de peso tras dejar de fumar. Los beneficios para la salud cerebral fueron mucho más evidentes en las personas que no ganaron peso o que aumentaron menos de cinco kilos durante los dos años posteriores al abandono del tabaco.

Por el contrario, entre quienes engordaron más de diez kilos después de dejar de fumar, la relación entre abandonar el hábito y reducir el riesgo de demencia dejó de ser estadísticamente significativa. Los científicos creen que este efecto podría estar relacionado con problemas metabólicos como la obesidad o la diabetes tipo 2, que también se han asociado con un mayor riesgo de deterioro cognitivo.

Aun así, los autores insisten en que estos resultados no son una razón para seguir fumando. El tabaco continúa siendo uno de los principales factores de riesgo evitables para múltiples enfermedades y algunos estudios estiman que puede aumentar entre un 30% y un 50% las probabilidades de desarrollar demencia.

Según los autores, combinar el abandono del tabaco con hábitos saludables de alimentación y ejercicio podría ser la mejor fórmula para maximizar los beneficios sobre la salud cerebral a largo plazo.