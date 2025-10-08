Alice, la primera DANA con nombre llega a España: por qué la AEMET ha empezado a ponerles nombre

Por primera vez en España, una DANA tiene nombre propio: Alice. Detrás de esta decisión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hay un cambio en la forma de comunicar los fenómenos meteorológicos extremos. Además, Alice será también la primera DANA de impacto de la temporada, con lluvias muy intensas previstas en el este peninsular y Baleares. Te contamos los detalles.

Según las previsiones, Alice llegará el miércoles 8 de octubre y podría prolongarse durante varios días, con precipitaciones fuertes y tormentas intensas.

Las zonas más afectadas serán la Comunidad Valenciana, Murcia y las islas Baleares, especialmente Ibiza y Formentera.

Por qué ahora las DANAs tienen nombre

Hasta ahora, sólo las borrascas atlánticas recibían nombres. Pero la AEMET ha decidido extender esta práctica a las DANAs de alto impacto, aquellas que generen avisos de nivel naranja o rojo con el objetivo de mejorar la comunicación del riesgo y hacer que la población identifique con rapidez la gravedad del episodio.

Según la psicología, los nombres aumentan la percepción de cercanía y urgencia, lo que puede traducirse en una mejor respuesta ciudadana.

Recomendaciones

Ante esta situación, conviene seguir los avisos oficiales de AEMET, evitar desplazamientos por zonas inundables, no cruzar ramblas ni cauces, incluso cuando parecen secos: bastan 30 centímetros de agua en movimiento para arrastrar un vehículo pequeño.