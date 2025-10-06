Superluna de Cosecha: ¿cuándo es la luna llena de octubre?

¿A quién no le gusta ver cada mes la luna llena? Un fenómeno astronómico espectacular durante el cual muchos sacan sus móviles o sus cámaras para tratar de sacar la mejor fotografía del satélite. Pues bien, preparen sus dispositivos electrónicos porque la de octubre está a la vuelta de la esquina.

Luna llena | Getty

La Luna de Cosecha, nombre con el que se conoce la luna llena de octubre, será visible en su máximo esplendor el próximo martes 7 de octubre a las 5:47 hora peninsular española. Este evento coincide con una superluna, es decir, la Luna estará en su perigeo, o sea cerca de la Tierra, lo que la hace verse aproximadamente un 14% más grande y un 30% más brillante que una luna llena habitual.

El nombre de esta luna llena proviene de antiguas tradiciones que vinculaban cada fase lunar con las condiciones meteorológicas de la época. En estas fechas, la luz de la luna llena permitía prolongar las labores en el campo tras la puesta del sol, justo cuando comenzaban las cosechas de otoño.

Cosechas de uvas | Pixabay

Para disfrutar de un auténtico espectáculo, se recomienda observarla durante la noche del 6 al 7 de octubre, cuando permanecerá visible durante gran parte de la madrugada.

Para disfrutar lo máximo posible de la Luna de Cosecha se recomienda:

Ubicación ideal: busca un lugar alejado de la contaminación lumínica para apreciar la luminosidad plena de la luna llena.

busca un lugar alejado de la contaminación lumínica para apreciar la luminosidad plena de la luna llena. Instrumentos ópticos: si posees binoculares o un telescopio, úsalos para explorar en detalle a la Luna de Cosecha, aunque a simple vista se podrá disfrutar también.

Todas las lunas llenas del año

Este año, hay un total de 12 lunas llenas. Estas son las siguientes: