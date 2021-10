Alergia a la vibración del móvil: una enfermedad real

Existen muchas alergias provocadas por diferentes agentes alérgenos más allá de los archiconocidos como el polen, la lactosa o algunos frutos secos. Existen alergias menos comunes como la intolerancia al pigmento del color rojo o la alergia al sol. En este caso, hablamos de la alergia a la vibración del móvil y te contamos todos los detalles en el vídeo, que puedes ver arriba.

Un grupo de investigadores coordinados por la Massachusetts Medical Society (Estados Unidos) han publicado en The New England Journal of Medicine un estudio en el que se ha descubierto que esta alergia a la vibración del móvil está relacionada con una mutación genética.

Vibraciones mecánicas

Si desvinculamos nuestra idea tradicional sobre alergias de las típicas asociadas al marisco o a los ácaros, entenderemos mejor este tipo tan peculiar de intolerancia. En concreto, las personas que no soportan la vibración del móvil son mucho menos tolerantes a las vibraciones mecánicas.

Esta mayor sensibilidad implica que las vibraciones que produce un smartphone, un vehículo al rodar o el acto de correr pueden ser desencadenantes. La reacción alérgica se manifiesta bajo la urticaria o angioedemas.

Investigación

Para la elaboración del estudio, se han medido los niveles de histamina en sangre. La histamina es una sustancia química que el cuerpo libera cuando detecta un alérgeno para nuestro organismo.

Por tanto, la medición consistía en obtener los datos a tiempo real de histamina durante los brotes de urticaria que sufrían tres familias distintas. La gran cantidad de histamina que encontraron fue lo que impulsó a que se catalogase como una alergia.

Una vez determinado que sí era una alergia, analizaron el ADN de estas personas y descubrieron que una mutación del gen ADGRE2 era la clave del problema. Bajo determinadas vibraciones, este gen que regula ciertas proteínas que producen y almacenan la histamina, provocaba que iniciaran reacciones alérgicas.

