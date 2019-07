Aunque el verano comienza cada año el 21 de junio oficialmente, para algunos comienza extraoficialmente cuando las piscinas abren sus puertas y el tiempo acompaña. Desde entonces, las piscinas se convierten en un tesoro y aquellos que tienen una de ellas son los amigos más cotizados. ¿Sabías que en España hay una piscina por cada 40 habitantes?

No obstante, ¿eres de cloro o de sal?, aquí siempre hay un debate sobre cuál es mejor o más saludable. Lo cierto es que es más sano la piscina de sal debido a que no produce irritación en la piel ni en los ojos ni tampoco daña el cabello. En el vídeo te explicamos cuáles pueden ser los efectos del cloro y cómo prevenirlos y curarlos.

Ahora bien, a todos nos gusta que el agua esté templada tirando a calentita. Sin embargo, en las playas del norte no se preguntan mucho el porqué de la temperatura del agua si hay niños cerca... No obstante, que las personas orinen en las piscinas es algo bastante común, de hecho un estudio canadiense revela que en las piscinas públicas hay entre 30 y 75 litros de pis. Resulta que no es estrictamente peligroso para la salud, pero sí representa un riesgo para los asmáticos debido a que algunos compuestos de nitrógeno orgánico de la orina puede reaccionar con el cloro del agua, esto puede terminar formando sustancias irritantes para los ojos y bronquios como la tricloramina. Así que ya lo sabes, si te metes en la piscina y está calentita no lo dudes: o bien hace un sol de 40 grados que caldea el agua de maravilla o, por otro lado, hay un alto porcentaje de orina y si, además, sufres de asma toma precauciones.

Por otro lado, hay tres tipos de personas en una piscina: los que van y sólo toman el sol, los que se meten en el agua y están jugando o nadando y ya en otra liga, por último, están los que se meten en el agua inmóviles, sin hacer nada, durante largos periodos de tiempo. Es para esas personas que les encanta estar en el agua, jugar en ella e incluso hacer fiestas para lo que fue inventado OMO. Este es un objeto que flota y pone tu música preferida y luces a tu fiesta. Además tiene el añadido de que puede sumergirse en el agua durante media hora a un metro de profundidad.

Si no puedes pasar un verano sin meterte en la piscina, en este vídeo te explicamos cómo el cloro podría afectar a tu piel.

