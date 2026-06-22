Abren un meteorito de Marte y encuentran algo que no debería estar ahí

Al analizar un meteorito procedente de Marte, un equipo de científicos ha encontrado una sorpresa inesperada: granos de granate, un mineral que nunca antes se había identificado en una muestra marciana. El hallazgo, realizado en el meteorito NWA 8171, abre nuevas preguntas sobre cómo era el planeta rojo hace miles de millones de años.

En la Tierra, el granate suele formarse en condiciones extremas de alta presión, calor intenso o procesos químicos. Sin embargo, hasta ahora los investigadores no habían encontrado evidencias claras de que Marte hubiera tenido las condiciones necesarias para producir este mineral, por lo que el descubrimiento podría aportar nuevas pistas sobre la evolución geológica del planeta.

El mineral encontrado pertenece a una variedad conocida como andradita, rica en hierro y con un tono amarillento o verdoso, muy diferente al granate rojo que solemos imaginar. De hecho, los científicos estuvieron a punto de no identificarlo porque inicialmente pensaron que se trataba de otro mineral mucho más común en los meteoritos marcianos.

Andradita | iStock

Los investigadores hallaron apenas unos pocos granos en un fragmento diminuto de roca, de menos de un milímetro, pero su importancia es enorme. Los granates pueden conservar información sobre las condiciones de temperatura y presión en las que se formaron, además de aportar datos sobre el entorno en el que existieron.

Ahora los científicos intentarán averiguar si este mineral se creó realmente en Marte o si llegó allí desde otro lugar antes de quedar atrapado en la roca. Para ello estudiarán sus proporciones isotópicas y compararán sus características con otros materiales marcianos.

Si se confirma que el granate se formó en Marte, podría revelar que el planeta rojo experimentó procesos geológicos más complejos de lo que se pensaba, desde antiguos movimientos de magma hasta posibles transformaciones causadas por impactos de meteoritos. Un pequeño mineral que podría contar una gran parte de la historia de Marte.