Word online: cómo recuperar versiones anteriores de un documento

No es la primera vez que hablamos de cómo recuperar cambios en un documento en el que estamos trabajando. Cada vez es más frecuente el uso de la versión web de office, esto nos permite tener acceso a la aplicación y a nuestros documentos desde cualquier dispositivo sin necesidad de tener instalado el programa en nuestro ordenador. A continuación, te contamos cómo recuperar versiones anteriores de un documento.

Recupera versiones anteriores de documentes en Word online

Una de las grandes ventajas del uso de la versión online de estas aplicaciones es que no ocupan espacio en nuestros discos duros, además de esto tenemos acceso a la aplicación y nuestros documentos desde cualquier dispositivo con sólo identificarnos con nuestra cuenta de usuario. Además de esto tenemos la posibilidad de guardar en la nube todos nuestros documentos, estando siempre disponibles con el único requisito de tener acceso a Internet. Pero esto no evita que siga sucediendo uno de los errores más comunes, la perdida de datos. En algunas ocasiones borramos o machacamos el texto deshaciendo nuestro trabajo de forma accidental. Guardamos sin darnos cuenta de que hemos perdido parte de nuestro trabajo y cuando nos percatamos de ello ya no podemos hacer uso del comando deshacer para volver atrás.

Recuperando versiones anteriores | TecnoXplora

Pero existe una solución a este problema, ya que en la versión Online de Word tenemos la opción de acceder a todas las versiones anteriores del documento. En estas encontramos todos los pasos que hemos ido haciendo hasta llegar al momento en el que hemos borrado o pegado encima otra información. De esta forma sólo tenemos que localizar el momento exacto y recuperar la parte de nuestro trabajo que habíamos perdido.

Pero para llevar a este punto debemos tener activada la opción. Por norma general los usuarios de office guardan online sus documentos, por lo que debemos activar el historial de versiones en Onedrive para más tarde acceder a ellas.

Para ello, desde el procesador de texto accedemos al menú “ archivo ”.

”. Tras desplegar las opciones, pulsaremos en “ información ”

” Y por último en la parte inferior de la ventana emergente seleccionaremos “ historial de versiones" .

. Una vez hecho esto, se comenzarán a guardas las diferentes versiones del documento de forma automática.

Del mismo modo que lo hemos activado, si queremos recuperar parte de un documento perdido, accediendo de nuevo a archivo, información e historial de versiones.

En esta ocasión vemos como nos aparecen en orden cronológico todas las versiones que se han generado tanto de forma automática como cada vez que hemos utilizado la opción guardar.

que se han generado tanto de forma automática como cada vez que hemos utilizado la opción guardar. Podemos seleccionar cada una de y comprobar cuál era el estado del documento en el momento en el que se guardó.

De esta forma tenemos una opción de acceder a aquella información que dábamos por perdida.

Aunque este sistema no es del todo infalible nos proporciona un punto de partida si no queremos empezar de nuevo, ahorrando mucho tiempo de trabajo. Algo que podemos hacer y evitar echarnos las manos a la cabeza por que hemos perdido en un segundo horas y horas de intenso trabajo.