Word añade un nuevo atajo para pegar solo texto

Microsoft Word cumple este año nada menos que 40 años, y muchos de nosotros llevamos llevándolo varias décadas y considerándolo todo un referente ofimático. En esta ocasión, a punto de celebrarse ese aniversario, hemos conocido una interesante novedad para la app de ofimática. Y es que se añade una nueva modalidad de pegado de texto a las muchas con las que ya cuenta la aplicación de los de Redmond. Vamos a conocer exactamente en qué consiste, porque la realidad es que se puede confundir con otras ya existentes.

Atajo para pegar solo texto

La verdad que es un tanto confusa esta nueva función de Word, porque la realidad es que desde hace años podemos pegar texto en la aplicación de manera sencilla, con la función pegar solo texto, que acaba normalmente con los formatos originales que trae el texto, por ejemplo de una página web. Pero en este caso Microsoft ha añadido una nueva función llamada pegar solo texto, que más bien es un nuevo atajo para hacer algo que ya era posible con el ratón.

Como sabéis, en Word podemos copiar un texto desde fuera del editor, y pegarlo sin formato alguno, solo el texto original. A este podemos llegar pulsando el botón derecho del ratón. Pero ahora es posible hacerlo con el siguiente comando que ha desvelado Microsoft y que detallamos a continuación:

Pulsar teclas Control + Mayús + V (Windows)

Pulsar teclas CMD + Mayús + V (Mac)

De esta manera lo que ejecutamos es la acción “Mantener solo texto” o también conocido como “Pegar como texto sin formato” de esta manera nos evitamos que estar usando el ratón para hacer esta modalidad de pegado, que es especialmente útil cuando queremos importar un texto que en origen tiene una apariencia distinta y que de pegarlo de otra manera podría mostrarse en nuestro documento con un aspecto diferente. Como decimos, no es una nueva función, porque ya existía, pero sí que es un nuevo atajo para poder hacer esto mucho más rápido sin soltar las manos del teclado.

No obstante Microsoft también ha añadido otros atajos al teclado tanto en Word para Windows como para Mac, como son los siguientes:

Copiar Formato Ctrl + Alt + C (Windows) Cmd + Opción + C (Mac)

Pegar Formato Ctrl + Alt + V (Windows) Cmd + Opción + V (Mac)

Pegado especial Alt + H + V + S (Windows)

Símbolo de Copyright ( + C + ) o Insert > Ω Symbol > © (Windows) ( + C + ) or Insert > Ω Symbol > © (Mac)

Como veis son varias novedades en cuanto a atajos de Word que seguro muchos usuarios van a recibir con los brazos abiertos. Porque a lo mejor si lo usas de vez en cuando no es importante, pero si estás varias horas al día desde luego puede ser de gran ayuda la posibilidad de hacer las mismas cosas que con el ratón sin tener que agarrar este y sin despegar la vista del teclado. Todo esto irá llegando poco a poco a todos los usuarios de Word para Windows y Mac.