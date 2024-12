Windows 11: el truco para restaurar el menú clasico del boton derecho de tu ratón

Para los usuarios de PC el botón derecho del ratón es un indispensable en su día a día. Este contiene acceso directo a funciones y aplicaciones, de una forma rápida y sencilla. Al pulsar sobre él, se despliega una ventana flotante en la que encontramos diferentes opciones dependiendo de donde lo ejecutemos. El contenido de su menú contextual ha cambiado y no es el mismo al que estamos acostumbrados desde Windows 10, algo que no es del agrado de muchos usuarios. Si quieres volver al menú de su predecesor, así puedes hacerlos.

Cambia el contenido de menú contextual del botón derecho en Windows 11

No siempre los cambios son para bien y no son bien acogidos por los usuarios, este es el caso del menú contextual del botón derecho del ratón en Windows 11. Con el cambio, se han añadido pasos innecesarios para acceder a funciones que hasta ahora sólo requerían un solo clic. Siendo ahora mucho más lento y menos intuitivo. Pero no es algo que deba preocuparnos, ya que podemos cambiarlo y volver al antiguo menú.

Botón derecho en Windows 11 | TecnoXplora

Una de las premisas sobre las que se ha diseñado Windows 11 es la integración y compatibilidad con otros sistemas como puede ser Android. Algo que se puede apreciar en el cambio sufrido por este menú. Su aspecto minimalista y el recorte de funciones es principalmente el problema que encuentran la mayoría de los usuarios, sustituyendo el texto de las funciones más populares y usadas por iconos. Lo que dificulta su uso siendo incluso más productivo el uso de comandos de teclado.

Aunque muchas de las funciones no han desaparecido, podemos seguir accediendo a estas a través del menú “mostrar más opciones” algo que hasta ahora no era necesario. Aunque hay posibilidad de deshacer el cambio, este no está accesible para todos los usuarios, ya que no existe un botón sobre el que pulsar, si no que debemos modificar el registro de Windows. Algo que no es muy recomendable para aquellos usuarios no familiarizados con este tema. Si está dispuesto a seguir adelante, solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Antes de realizar ningún cambio y por seguridad es recomendable crear un punto de restauración al que volver, para evitar problemas. Aunque realizar este cambio en el registro no debería causar ningún problema.

El primer paso consiste en presionar al mismo tiempo las teclas “ WIN+R”

De esta forma accedemos al menú “ ejecutar ”

” En la barra de texto introduce “ regedit ” y pulsa el botón aceptar.

” y pulsa el botón aceptar. En el listado que aparece, debemos localizar la opción “HKEY_CURRENT_USER”

Una vez hecho esto, sigue la ruta “Clases de software > > CLSID” opciones que encontrarás en el menú de la izquierda.

opciones que encontrarás en el menú de la izquierda. A continuación, pulsa con el botón derechos sobre “ CLSID ”, en el menú contextual elige “ nuevo ”, seguido de “ Clave ”

”, en el menú contextual elige “ ”, seguido de “ ” Es el momento de asignar una subclave, con el nombre {86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}.

De nuevo con el botón derecho dentro de esta clave, selecciona “nueva Clave” a la que le daremos el nombre de “InprocServer32”.

a la que le daremos el nombre de Esta aparecerá ahora en el panel derecho, haz doble clic sobre esta y presiona “ OK ” sin asignar ningún valor.

” sin asignar ningún valor. Reinicia el Explorador de Windows, pulsando “Ctrl + Shift + Esc”, selecciona el explorador con el botón derecho y pulsa en “reiniciar”

Siempre podemos deshacer los cambios e incluso, si no sabemos lo que ha fallado podemos volver a un punto de restauración, si lo hemos creado previamente.