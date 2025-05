Volver a usar el bloc de notas de Windows: una gran forma de ahorrar RAM

Llevo tiempo con problemas de rendimiento en mi ordenador portátil. Y, durante la pruebas para encontrar la causa, he recuperado el bloc de notas de Windows como recurso para ahorrar RAM.

Hacía años que no utilizaba este recurso de Windows. Me he acostumbrado a apuntar cosas en Google Keep o incluso en Documentos de Google. Más, desde que puedo abrir varias pestañas.

Pero durante mi pelea para saber qué le pasaba a mi ordenador portátil para que consumiera tanta RAM, empecé a pensar en formas de tener menos pestañas abiertas en mi ordenador.

El bloc de notas apenas consume RAM en Windows

Al principio supuse que era un problema de sobrecalentamiento. Se me había apagado el portátil varias veces, por lo que todo apuntaba a una subida de temperaturas. Pero tras comprobarlo, la CPU no trabajaba por encima de una temperatura normal. Lo mismo para los discos SSD, por lo que el problema debía estar en un componente. Y haciendo revisiones, tengo un módulo de memoria RAM Que debo cambiar.

Mi ordenador portátil es muy difícil de abrir, y como es un fallo puntual, he preferido hacer un apaño para unas semanas, hasta que mi técnico de confianza vuelva de sus vacaciones. Pero necesito que mi portátil consuma la menos RAM posible.

Teclado con logo Windows | Pexels

Y ahí es cuando me di cuenta de una cosa: la mayoría de notas que utilizo habitualmente de Keep o Documentos de Google no las necesito tener subidas a la nube.

Hasta ahora, el motivo por el que he usado Keep y Google Documentos para sustituir al bloc de notas era que, cualquier cosa que guardase, estaba accesible en cualquier equipo.

Solo tenía que loguearme con mi cuenta de Gmail, y mis notas estaban a mano donde me hicieran falta. Y para muchas cosas es de lo más útil, pero para otras no tanto.

Por ejemplo, si utilizo una serie de anotaciones por mi trabajo, cómo enlaces o pequeños códigos, no los necesito tener en la nube. Sencillamente puedo hacer una copia de seguridad en Keep y Google Documentos, por si hay un problema.

En cambio, si tengo toda esa información en un simple bloc de notas, me ahorro tener una pestaña abierta en el navegador. cada vez que me hagan falta. Y la diferencia en memoria RAM es notable.

Así que, si tienes un portátil poco potente o quieres ahorrar recursos, igual no es mala idea volver a usar el bloc de notas de Windows.