Google Keep dejará de ser un cajón desastre gracias a su última novedad

Sin duda es una de las apps más útiles que ha lanzado Google en años, y millones de usuarios la utilizamos a diario para apuntar todas esas cosas que se nos pasan por la cabeza y que necesitarán de nuestra atención en algún momento más adelante. Y como es una app que utilizamos muchas veces con rapidez y de manera fugaz, no solemos atender al orden dentro de ella. Por lo que al final se convierte en un cajón desastre en el que las notas se apilan sin ningún orden, salvo por la única función para darles cierto orden, que es la de fijar las notas. Ahora eso va a cambiar, y tendremos muchas más maneras de poder visualizar todas las notas de la aplicación.

Nueva forma de ordenar las notas

Esta es la gran novedad que está implementando Google Keep, y que nos permitirá dotar de mayor orden a las notas en la aplicación, a la hora de visualizarlas. De esta manera, cuando la función llegue a todos, podremos ordenarlas por los siguientes criterios:

Fecha de creación

Fecha de modificación

Filtro personalizado

Ahora por defecto se muestran por fecha de creación, mostrando primero las que hemos creado más recientemente, o bien, las que se han seleccionado como fijadas con el icono de la chincheta. Pero ahora podremos añadir un filtro personalizado, que permitirá visualizarlas de una manera más específica y adaptada a nuestras necesidades. Además, a esto, se podría añadir una nueva utilidad, como es la posibilidad de hacer búsquedas dentro de cada nota.

El nuevo orden de Google Keep | Google

Esto lo que nos va a permitir es interactuar de manera más precisa con las notas, encontrándolas más rápido entre las decenas o centenas que podemos tener creadas, o bien buscar detalles concretos de una nota cuando estas son muy extensas. Y es de esperar que más adelante llegue también Gemini para facilitarnos las cosas, y permitir que las búsquedas y la interacción con las notas sea más sencilla que nunca.

De momento esta nueva versión parece que está extendiéndose poco a poco entre quienes cuentan con la última versión de la aplicación, o la versión preliminar, no sabemos cuándo se extenderá el despliegue a todos los usuarios que cuenten con la versión estable. La función ya se había dejado ver hace unos días, pero parece que ahora está llegando a más usuarios, aunque no a todos.

Nosotros hemos tenido suerte, y ahora podemos acceder a estos ajustes pulsando sobre el icono de flechas verticales en la barra de búsqueda. Así que actualiza Google Keep a la última versión y con un poco de suerte te encontrarás con estas nuevas opciones de visualización. En nuestro caso se trata de la versión 5.25.312.00.90, así que es posible que con ella ya podáis acceder a esta interesante función.