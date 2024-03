El bloc de notas de Windows estrena una de sus funciones más esperadas

Sin duda es una de las aplicaciones más veteranas de Windows, y a lo largo de los años nos ha servido sobre todo para leer multitud de archivos Readme, esos que venían con instrucciones sobre la instalación de una aplicación o juego, cuando no todo estaba presente en Internet, o tan siquiera existía. Una app de texto muy básica, que no es un editor en sí, sino más bien una aplicación para tomar notas rápidas sin demasiado formato. Pues bien, ahora adopta una función que desde luego no entendemos cómo no había estado antes disponible con las décadas que lleva en el mercado.

Por fin podremos corregir nuestros textos

Sí, algo tan básico como un corrector ortográfico no estaba disponible en el Bloc de Notas, a pesar de ser una aplicación que estaba ligada al sistema operativo desde sus primeros días. Pero ahora en un anuncio de Microsoft, es oficial la llegada de esta funcionalidad a la aplicación de notas, algo que desde luego supone una cierta reparación histórica para una de las apps más importantes que ha tenido el sistema operativo.

El corrector del Bloc de Notas | Microsoft

De esta manera, cuando se detecte una falta ortográfica, esta se mostrará en pantalla con un subrayado en rojo, y como ocurre por ejemplo en Word, podremos acceder a las palabras sugeridas para corregirlo con el botón derecho del ratón. También podremos activarlo pulsando las teclas de Mayúsculas + F10, de esta forma también se nos sugerirán las palabras correctas para poder escribir sin faltas.

También podremos agregar palabras al diccionario, así como ignorar las sugerencias que nos hace el bloc de notas. Eso sí, la corrección no estará activa en todos los archivos de texto que abramos dentro de la aplicación, ya que todos esos archivos que pertenecen a algún tipo de configuración, o que contengan código no pasarán por este corrector, algo obvio porque en ese tipo de archivos no es necesario corregir textos ya que no es una prioridad ese aspecto.

De momento es una función que solo llega a los usuarios de las versiones más preliminares de Windows, como son las Canary y Dev, por lo que todavía no podemos esperar que llegue a nuestro Windows si este no es de la versión Insider en una de esas variaciones. Si tenemos un Windows normal y corriente, todavía faltarán semanas para que podamos disfrutar de esta nueva función, quizás sea más probable cuando llegue la gran actualización del sistema a mediados de este año.

Mientras tanto nos seguiremos haciendo la misma pregunta, por qué tras 39 años dentro de Windows, hasta ahora nunca había tenido un corrector ortográfico integrado. Solo nos lo explicamos por lo que os decíamos al principio, que ha sido una app muy orientada a editar archivos de texto de configuración, y salvo en sus comienzos, no ha sido una aplicación con la que editar o repasar texto, porque con la llegada de Word y aplicaciones similares eso cambió por completo.