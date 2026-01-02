Conduce de una manera más segura gracias a esta útil web

Sacarnos el carnet de conducir es algo que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida. Conducir nuestro propio vehículo nos otorga una sensación de libertad que no podemos encontrar usando el transporte público. Aunque obtenerlo supone algo más que pasar por un mero trámite. Esto implica además conocer no solo las reglas de circulación, también tomar conciencia de los peligros, adquiriendo la capacidad de reacción ante imprevistos y saber actuar en caso de accidente. Algo que podemos probar con simuladores de conducción como Driving-Test.

Ponte al volante y domina la conducción antes de salir a la calle

Aprender a conducir no es solo memorizar señales de tráfico y aprender a maniobrar con el vehículo. Cuando uno verdaderamente aprende a hacerlo es cuando lleva un tiempo conduciendo. En este sentido, la tecnología puede ser un gran aliado para aquellos que estén en proceso de sacarse el permiso de conducción o quieran probar la experiencia. Gracias a herramientas como Driving-Test, un simulador de conducción interactivo, podemos experimentar la sensación. Este tipo de simulador está revolucionando la educación vial, ofreciendo una experiencia inmersiva con la que nuestra mente aprende a comportarse al volante. Mucho antes de subirse a un coche real.

Así es Driving-Test | Driving-Test

Enfrentarse a los imprevistos es vital sobre todo cuando tenemos el volante entre las manos, hacer un análisis de los riesgos que nos rodean agudizando la percepción de los mismos, nos ayudará a evitar situaciones de peligro. Es en este criterio en el que se basa la conducción defensiva, para la cual es indispensable la percepción de riesgos. Una habilidad cuya capacidad principal es la de identificar situaciones potencialmente peligrosas antes de que sucedan. Mientras que todavía en muchos países los exámenes se basan en la teoría clásica, otros países ya aplican estos nuevos métodos, incluyendo pruebas de percepción, en sus pruebas oficiales para la consecución del permiso.

Para acceder al simulador solo tenemos que entrar en su página web Driving-Tests.org, donde encontraremos una amplia selección de contenido, incluyendo vídeos interactivos de acción real. Grabaciones en entornos urbanos complejos como las calles de Nueva York. En los que la conducción se desarrolla en escenarios cotidianos en los que se esperan algunas sorpresas en forma de potenciales peligros. De manera que podemos comprobar nuestros reflejos para evitar a peatones que cruzan sin mirar, frenazos imprevistos e incluso los ángulos muertos que aprovechan para colarse los ciclistas.

Una vez que iniciamos sesión tenemos la perspectiva del conductor, nuestra misión, pulsar la pantalla o hacer clic cuando detectemos una amenaza. El sistema no evalúa la velocidad en la respuesta, sino si hemos sido o no capaces de identificar el peligro. Al terminar, obtenemos una evaluación detallada con la que reforzamos no solo los conocimientos teóricos, también ayuda con el desarrollo de los reflejos. Con lo que aprendemos a corregir errores y entender las normas de circulación en un entorno práctico. Hacer uso de esta herramienta nos ayuda a experimentar con situaciones de emergencia, reduciendo la ansiedad que produce el flujo del tráfico y los obstáculos. Pero lo más importante, ayuda a los conductores a dejar de ser pasivos y ver la conducción con ojos expertos.