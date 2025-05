El truco para sincronizar las alarmas entre tu Pixel Watch 3 y tu móvil

Los relojes inteligentes ocupan un lugar destacado en nuestros día a día. Además de los teléfonos móviles, estos nos acompañan a cada paso que damos. Gracias a la memoria interna podemos instalar aplicaciones, lo que les convierte en algo más que un simple reloj. A continuación, te contamos como puedes sincronizar las alarmas de tus dispositivos.

Sincroniza las alarmas de tus dispositivos

Además de nuestro teléfono móvil, otro de nuestros fieles compañeros son los relojes inteligentes. Más allá de darnos la hora, estos se han convertido en nuestro asistente, nuestro enfermero e incluso nuestro despertador. Son muchas las cosas que podemos hacer desde estos, como gestionar el correo, leer los mensajes o controlar la salud a través de las constantes vitales. Al igual que con el reloj, podemos usarlo para que nos despierte o nos recuerde lo que tenemos pendiente en la agenda.

Sincronizando alarmas en todos los dispositivos | TecnoXplora

Funcionalidades como las alarmas, son de gran ayuda a la hora de despertarnos o de avisarnos de que es el momento de realizar alguna tarea o ir a alguna parte. Es por ello que tenerlas tanto en el reloj como en el teléfono móvil es de lo más cómodo. Aunque si no realizamos los ajustes pertinentes, es posible que o bien las recibamos de forma duplicada o no que nos escuchemos si no tenemos cerca nuestros dispositivos. Es por ello que Google, permite sincronizar las alarmas de nuestro móvil y el reloj para que esto no suceda.

Lo podemos hacer de una forma sencilla a través de la aplicación Watch desde nuestro teléfono Pixel. Seleccionado la opción alarmas, además de añadir, editar o cambiar las programadas, tenemos la opción “sincronizar las alarmas del teléfono y del reloj”. Menú que aparece de forma automática si no has activado esta opción previamente

De forma que al hacerlo tendremos todas las alarmas en ambos dispositivos, independientemente de donde se hayan creado. Lo mismo sucederá cuando eliminemos alguna de ellas, lo hará en ambos dispositivos al mismo tiempo y de forma automáticamente, independiente de donde hayamos ejecutado el comando. Pero estás alarmas, no sonarán al mismo tiempo en ambos dispositivos, lo harán dependiendo del dispositivo que estemos utilizando en cada momento. Aunque siempre podemos gestionar estas de forma manual desactivando esta opción desde los ajustes, en el apartado “elección de dispositivo Flexible".

El ecosistema de Google permite, no solo gestionar las alarmas, sino sincronizar otras funcionalidades como puede ser el modo no molestar y descanso, así como las notificaciones del reloj. Las notificaciones del teléfono no sonarán en el reloj mientras que usamos el móvil. Como sucede con otros fabricantes, algunas de estas funciones solo están disponibles cuando la compatibilidad entre nuestros dispositivos es total, como sucede en el caso de los teléfonos y relojes Pixel. Por lo que algunas de estas sincronizaciones no estarán disponibles dependiendo del sistema y máscara de personalización del fabricante de nuestro móvil. Algo muy a tener en cuenta cuando pensamos en adquirir uno de estos relojes.