La IA agéntica ya está aquí y puede tomar el control de tu móvil Android

Es evidente que la IA está marcando nuestras vidas como lo hizo hace más de un siglo la revolución industrial. Cada día que pasa es un día en el que es un poco más inteligente y puede hacer cosas que semanas antes no podíamos ni imaginar. Y en ese contexto nos encontramos ahora, sobre todo después de conocer ayer en la presentación de los Samsung Galaxy S26, el siguiente paso en esta carrera por crear la IA más servil y útil para nuestros quehaceres diarios. La siguiente parada es la IA agéntica, que nos propone una forma diferente de interactuar con ella.

La IA agéntica toma el control de tu móvil

Google ha anunciado el siguiente paso en la evolución de la IA de Gemini, y lo ha hecho resumiéndolo de una manera gráfica. Porque dejará de ser un asistente para convertirse en un agente, esa es la principal diferencia que nos debe hacer entender en qué consiste la IA agéntica. Y es que ahora la IA será capaz de realizar tareas que antes nosotros como usuarios debíamos hacer de forma manual.

Google Pixel 10a | Google

En esos casos, la IA será capaz de realizar esas tareas en segundo plano, moviéndose entre las diferentes apps instaladas en nuestro móvil, y realizando acciones en base a nuestras necesidades. Ahora con la IA agéntica de Gemini, si pides organizar una cena, Gemini no solo busca el restaurante, puede verificar tu calendario, enviar invitaciones por mensaje y crear un recordatorio, todo en un flujo continuo.

También puede extraer información de un correo en Gmail, como un itinerario de vuelo, y usarla para programar eventos o buscar hoteles cercanos en Maps sin que tengamos que copiar y pegar datos. Uno de los cambios más importantes en el uso de la IA de Gemini es la ventana flotante. Esta puede aparecer ahora sobre cualquiera de las apps de nuestro smartphone. De esta manera puede analizar lo que hay en la pantalla del teléfono.

Le podemos preguntar sobre un video de YouTube que estamos viendo o pedirle que resuma un PDF largo que hemos abierto. También podemos arrastrar y soltar para generar imágenes o texto con Gemini y moverlos directamente a un correo o mensaje de WhatsApp. Google se ha preocupado de que todo este proceso se desarrolle con la mayor seguridad posible, y que la mayoría de acciones se desarrollen de forma exclusiva en el teléfono, sin necesidad de enviar datos fuera de él.

Todo ello gracias a Android System Intelligence, que garantiza que esos datos queden en el móvil y no en la nube de Google. De momento esta nueva IA agéntica va a ir llegando primero a los móviles de Google, los Pixel, y también a los nuevos Samsung Galaxy S26 que fueron presentados ayer. Sin duda una revolución dentro de la gran revolución que es la IA generativa.