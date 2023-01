Todo lo que puedes hacer con Snapchat y que no sabías

Una de las redes sociales más populares es Snapchat, gracias a sus filtros podemos pasar un buen rato y convertirnos en casi cualquier cosa. Incluso hace unos pocos días hemos podido celebrar por todo lo alto el día de la croqueta. Pero además de esto podemos hacer muchas más cosas. A continuación te dejamos un decálogo de cosas que seguro no sabías que se puede hacer con Snapchat.

Diez cosas que puedes hacer con Snapchat

Snapchat esconde un secreto que muchos de sus usuarios desconocen y es que además de sus filtros incluye algunas funciones de los más sorprendentes. Funciones de las que podrás hacer uso usando la cámara y los altavoces de tu smartphone. Un total de 10 funciones desconocidas por muchos pero de gran utilidad y que a partir de ahora no vas a parar de usar.

Snapchat en 3D | Snapchat

Una de las funciones que más ha llamado nuestra atención es la de resolver problemas matemáticos. Tan sencillo como abrir la app y apuntar la cámara de nuestro móvil hacia el problema y en pocos segundos aparecerá la respuesta. Pero ojo, no está bien hacer trampas en los exámenes, aunque podemos usarla para comprobar si nuestra respuesta es correcta.

Cambios de Outfit en Snapchat | Snapchat

Conviértete en un experto en vinos, como lo oyes, con la función snap Scan obtendremos toda la información relativa a un vino con tan sólo escanear su etiqueta. Desde la aplicación, mantén pulsado el botón de la cámara y escanea la etiqueta de la botella.

Dentro de la propia app encontramos un mapa desde el cual podemos descubrir todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y no sólo eso compartir con la comunidad de Snapchatters todos nuestros descubrimientos. La experiencia incluye encontrar los mejores bares, restaurantes y discotecas, además de descubrir los mejores eventos celebrados en la ciudad.

Del mismo modo, y con ayuda del mapa, podemos conocer los horarios de apertura de establecimientos y restaurantes e incluso hacer reservas. Tan sencillo como seleccionar el local, pulsar sobre el corazón para añadirlo a los favoritos. Desde el perfil de los establecimientos podemos ponernos en contacto con ellos a través de una llamada de teléfono.

Si eres de los que te gusta la astrología y crees en las predicciones del zodiaco, seguro que te gustaría conocer tu perfil astronómico. La comunidad de Snapchat no sólo podrá elaborar tu perfil y compartirlo con el resto de usuarios gracias a tus historias.

Qué canción está sonando en Snapchat | TecnoXplora

Entrar en un lugar, en el que está sonando una canción y queremos saber de cuál se trata es posible con Snapchat. Manteniendo pulsada cualquier parte de la pantalla de la cámara durante unos segundos, bastará para descubrir todo acerca de la música que está sonando. una nueva forma de ampliar nuestro repertorio musical.

Comprobar la compatibilidad con tus amigos de Snapchat es posible gracias al amuleto de compatibilidad. De modo que podrás comprobar con quién te llevas mejor por afinidad con su signo del zodiaco.

Para iniciar una conversación en la app de forma rápida y sin necesidad de abrirla, tenemos la opción de usar los widget y colocarlos en la pantalla principal de nuestros móviles.

Con ayuda del micrófono y usando el comando “escanear voz” podremos encontrar lentes que usan realidad aumentada en cuestión de segundos para cambiar nuestra apariencia

Y por último y no por ello menos importante, si eres amante de la moda con la ayuda de las lentes de realidad aumentada podrás probar como te quedan un bolso Prada o las camisetas de Off the wire sin salir de casa.