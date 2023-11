La tienda de Chrome estrena diseño: así de bien le ha sentado

Desde luego es una de las tiendas de software más populares para quienes usan a diario Chrome, el navegador de Google que a su vez es el más utilizado con diferencia. En ella encontramos extensiones, que vienen a ser apps para este navegador, y que mejoran en muchos aspectos la manera en la que utilizamos el navegador en el día a día. Ahora Google ha estrenado un rediseño que desde luego estaba pidiendo a gritos desde hace años, porque la realidad es que había perdido mucho interés con el paso del tiempo.

Un aspecto completamente renovado

Lo primero que podemos observar en esta nueva tienda de Google es que se ha adoptado el lenguaje visual universal de Google, conocido como Material You. Este se puede reconocer en diferentes aspectos, como las cajas de esquinas redondeadas, la nueva fuente, que nos muestra los textos con un aspecto más agradable, e importantes mejoras también en la propia estructura de la tienda, que son quizás lo más importante que se puede destacar ahora, ya que cambia por completo la experiencia de uso.

Nueva estructura de la tienda de Chrome | Google

Ahora tenemos un mayor orden, que nos permite llegar antes a las extensiones que estamos buscando y queremos instalar. Porque además de un carrusel principal, donde podemos ver las extensiones de moda o las temáticas más destacadas, ahora tenemos a mano en la parte superior de la tienda las categorías principales, entre las que encontramos de compras, entretenimiento, herramientas, arte y diseño y accesibilidad.

Después tenemos varias secciones en las que podemos acceder a una serie de extensiones que pueden destacar por diferentes temáticas, como por ejemplo vemos ahora centradas en la IA tan de moda. La realidad es que el diseño no tiene nada que ver con lo anterior, y desde luego para bien. Desde luego el cambio es radical, y ahora es tal y como podríamos esperarlo de cualquier otra app de Google, ya que el código visual que se adopta es mucho más coherente.

Pero como decimos, lo que realmente hace diferente a esta nueva tienda es su organización, que no tiene absolutamente nada que ver ahora. Y es que antes, además de prácticamente no haber cambios en los elementos de la portada, mostrando siempre las mismas extensiones destacadas, ahora tenemos un aspecto no solo renovado, sino que nos permite llegar mucho antes a ese punto al que queremos acceder dentro de la tienda.

Este nuevo diseño ya se puede apreciar al acceder a la versión web de la tienda, y por tanto debería ser accesible desde cualquier PC que se conecte a la tienda de extensiones. Sin duda un paso adelante en una tienda importante, que es la que nos permite exprimir a fondo todo el potencial del navegador de Google, y también del Edge de Microsoft, que como sabéis cuenta con el mismo núcleo que el navegador de Google. Un nuevo diseño que seguro renueva el interés por las extensiones de Chrome, que habían perdido un poco de fuerza en los últimos meses, ya que desde luego el acceso a la tienda era de todo menos atractivo.