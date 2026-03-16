Ya puedes comprar en España los Oppo A6 y A6x desde 129€

Oppo acaba de lanzar en España su nueva gama media, que aumenta con cuatro nuevos modelos, que nos ofrecen las versiones 4G y 5G de ambas versiones, los Oppo A6 y A6x. Unos teléfonos que son el punto de partida perfecto para adentrarse en el ecosistema de Oppo con un terminal que es más que suficiente para el grueso de consumidores que buscan un dispositivo sencillo de utilizar pero tremendamnete poderoso a la hora de actuar en diferentes escenarios.

Precio y disponibilidad

El Oppo A6 5G aterriza con una configuración de 6GB+256GB por 279 euros, mientras que su hermano 4G se queda en los 229 euros, este último llega con una oferta de lanzamiento que incluye los auriculares Enco Buds 3 y el cargador.

El nuevo Oppo A6x | Oppo

Las versiones más accesibles son los Oppo A6x, que parten desde los 129 euros en su versión 4G y 179 euros para el modelo 5G. Todos están ya disponibles tanto en su tienda oficial como en los principales operadores y retailers de nuestro país.

Con unas enormes baterías por bandera

Sin duda es el aspecto que más llama la atención de estos dos nuevos móviles de Oppo que llegan a España, el tamaño de su batería. Y es que los modelos 4G y 5G del Oppo A6 estrenan baterías de 6550mAh, por encima de la media, y con una potencia de carga de 45W, que es sin duda alguna más que suficiente para que la espera de la carga no se haga eterna incluso en una batería así de grande.

Ua batería que según Oppo puede mantenerse por encima del 80% de su capacidad original tras cinco años de uso. Son móviles potentes en términos de gama media más accesible. Ya que los modelos 5G de ambas variantes confían esta conectividad al MediaTek Dimensity 6300. En el caso de los modelos 4G tenemos un procesador Snapdragon 685, que integra un sistema de refrigeración SuperCool VC.

A nivel de resistencia, ofrecen la máxima posible hoy en un smartphone, lo que es meritorio para un modelo de esta gama tan asequible. Y es que presumen de las certificaciones IP66, IP68 e IP69. En el caso de los Oppo A6 tenemos pantallas de 6,75 pulgadas, así como resolución Full HD+. Mientras que la ca´mara de fotos nos ofrece tres sensores, un 50 megapíxeles principal, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y una lente auxiliar.

Mientras que su cámara selfie es de 50 megapíxeles, en cambio en el A6x comparte la misma cámara de fotos trasera, aunque una cámara selfie con menos resolución. En ambos casos se estrenan con Android 16 y la última versión de la capa de Oppo, como es ColorOS 16. Desde luego dos potenciales super ventas en nuestro país en los próximos meses.